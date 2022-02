Dziś rano spodziewamy się na wschodzie kraju opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie możliwe rozpogodzenia. Po południu te opady będą zanikały - przekazała synoptyk IMGW Ilona Bazyluk. W ciągu dnia porywy wiatru w górach mogą osiągać nawet 100 km/h.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak prognozuje IMGW, rano na wschodzie kraju może padać deszcz oraz deszcz ze śniegiem. Z kolei na zachodzie możliwe są rozpogodzenia. Po południu opady powinny zanikać.

Jak informuje IMGW na Twitterze, temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 0 stopni w kotlinach, i 2 na Suwalszczyźnie do 9 "kresek" na Dolnym Śląsku.

Ponadto będzie wietrznie. W ciągu dnia wzrośnie prędkość wiatru. Nad morzem osiągnie on prędkość do 90 km/h, a w górach nawet do 100 km/h. Na przeważającym obszarze wiatr będzie wiał z prędkością do 70 km/h.

Wieczorem na wschodzie możliwy jedynie słaby deszcz.