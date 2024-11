W Tatrach sypnęło śniegiem. Tatrzański Park Narodowy uprzedza, że warunki do uprawiania turystyki pogorszyły i odradza wyjścia w wyższe partie gór. Policja apeluje także do kierowców.

Zakopane / Grzegorz Momot / PAP

Na tatrzańskich szczytach leży kilka cm śniegu, którego ciągle przybywa.

"Pod warstwą świeżego śniegu występują oblodzenia, więc w wielu miejscach jest ślisko. Dodatkowe utrudnienie stanowi silny wiatr i brak widzialności. Szlaki są przysypane śniegiem, pozawiewane, wiele z nich jest nieprzedeptanych, a powyżej górnej granicy lasu nie widać ich przebiegu. Odradzamy dziś wyjścia w wyższe partie gór" - informują służby TPN.

Weekend w Tatrach zapowiada się słonecznie, ale bardzo mroźnie. Na szczytach temperatura spadnie do minus 10 stopni.

Zakopane / Grzegorz Momot / PAP

Ważne informacje dla turystów

Służby TPN przypominają, że zimowe warunki w górach należy traktować wyjątkowo poważnie.

W Tatrach wieje silny wiatr. Na szlaki mogą spadać gałęzie i drzewa. Wędrowanie w takich warunkach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Pod warstwą śniegu mogą pojawiać się także oblodzenia, należy uważać więc, by nie poślizgnąć się.

Na szlaki przebiegające obok stromych zboczy, mogą spadać kamienie i gałęzie, osuwać się skały lub powalone drzewa. Ze względu na obryw skalny w rejonie wschodniej ściany Wielkiego Szczytu Mięguszowieckiego odradzane są wyprawy taternickie w tym rejonie. O szczególną ostrożność pracownicy TPN apelują w kontekście wędrówek na Przełęcz pod Chłopkiem.

Na czas zimowy zamknięte będą także niektóre szlaki. Od 1 grudnia do 15 maja zamknięte będą następujące odcinki szlaków turystycznych: Przełęcz w Grzybowcu - Wyżnia Kondracka Przełęcz, Dolina Tomanowa - Chuda Przełączka, Dolina Pięciu Stawów Polskich - Świstówka Roztocka - Morskie Oko.

Policja apeluje do kierowców

Odpowiednie do sytuacji pogodowej informacje przekazuje także policja w Zakopanem. Nie chodzi tylko o trudne warunki na drogach. Mróz zostawia na szybach samochodów warstwę szronu i lodu. Policjanci upominają, że nie zawsze dokładnie odladzamy i czyścimy szyby w naszych pojazdach, co może później skutkować dramatycznymi zdarzeniami na drodze.

Jazda samochodem i obserwowanie drogi tylko przez mały fragment odlodzonej powierzchni szyby stanowi bardzo duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu, szczególnie w momencie, kiedy wjeżdżamy na skrzyżowanie, zbliżamy się do przejścia dla pieszych lub włączamy się do ruchu. "Pamiętajmy o właściwym utrzymaniu i przygotowaniu samochodu do jazdy" - apelują policjanci.