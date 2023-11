W nocy z poniedziałku na wtorek, w kraju będzie duże zachmurzenie. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie oraz w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Od Pomorza i Warmii, przez Mazowsze, po Podlasie i Lubelszczyznę okresami opady marznące powodujące gołoledź. Miejscami na północnym wschodzie oraz w górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Tatrach o 8 cm. Lokalnie na północy mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od -3 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 6 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, w północnej połowie kraju zwykle wschodni i północno-wschodni, a w południowej zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza na wtorek

We wtorek zachmurzenie duże, na północy większe przejaśnienia. Na południu, zachodzie i nad morzem opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie i wysoko w górach głównie śniegu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie miejscami możliwe marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od -3 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 8 st. C na południowym zachodzie. W północno-wschodniej połowie kraju temperatura maksymalna wystąpi zwykle przed południem, a później stopniowy spadek temperatury o około 2 st. C do 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych, tylko na południu z kierunków zachodnich.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 1 st. C.Wiatr przeważnie słaby, zmienny przechodzący w północno-wschodni.

We wtorek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, północno-wschodni.