"Do końca stycznia przewiduje się bardzo ciepłą pogodę, jak na tę porę roku. Pierwsze dni lutego również będą ciepłe" - poinformował w piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na wieszczenie wiosny być może jest jeszcze za wcześnie, jednak pewne jest to, że zimowa aura na razie nie będzie dawała się we znaki. W marcu i kwietniu średnia temperatura również ma być powyżej normy.

Zdj. poglądowe / Jan Graczynski/East News / East News

Wiosna zbliża się wielki krokami? Śniegu i mrozu na razie nie będzie

Od 22 grudnia dni zaczęły się być coraz dłuższe i choć do pierwszego dnia wiosny, czyli do 20 marca, zostały jeszcze niespełna dwa miesiące, prognozy pogody zakładają, że w najbliższych kilkunastu dniach nie trzeba obawiać się opadów śniegu lub wystąpienia trzaskającego mrozu.

"Do końca stycznia przewiduje się bardzo ciepłą pogodę, jak na tę porę roku. Pierwsze dni lutego również będą ciepłe, choć nieco chłodniejsze w porównaniu do nadchodzącego tygodnia, z prognozowaną minimalną temperaturą powietrza poniżej 0 st. C." - podał IMGW w piątek.

W najcieplejszym momencie dnia we wtorek, 28 stycznia, termometry w Małopolsce pokażą nawet 14 st. C. Powyżej 10 st. C będzie w centralnej i południowej Polsce, a na północy od 6 do 9 st. C. Podobnie będzie w ciągu całego przyszłego tygodnia. Według prognozy IMGW ochłodzi się dopiero w weekend.

/ IMGW / Materiały prasowe

Zima być może nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, jednak synoptycy instytutu w prognozie długoterminowej wskazują, że w lutym średnia temperatura ma być powyżej normy.

Może być to natomiast miesiąc z wyjątkowo często występującymi opadami.

Marzec i kwiecień aktualnie również zapowiadają się dość ciepło. Średnia temperatura także będzie powyżej normy wieloletniej.

/ IMGW / Materiały prasowe

/ IMGW / Materiały prasowe

/ IMGW / Materiały prasowe