Dziś pogodę nad Polską kształtować będzie niż znad Skandynawii. "Jak na początek lutego będzie ciepło, ale pochmurno, z opadami i będzie dokuczał wiatr" - powiedział Michał Folwarski, synoptyk IMGW-PIB.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, przez najbliższe kilka dni wpływ na pogodę nad Polską będzie miał niż ze Skandynawii niosący ze sobą masy ciepłego i wilgotnego powietrza. Jak mówi Michał Folwarski, synoptyk IMGW-PIB, należy spodziewać się pogody wietrznej, z różnego rodzaju opadami.



Niż znad Skandynawii będzie sprowadzał nad Polskę jeden za drugim fronty atmosferyczne z ciepłym, wilgotnym powietrzem. Będzie pochmurno. Tylko rano na wschodzie i południowym wschodzie możliwe są przejaśnienia. Na pozostałym obszarze prognozowane jest zachmurzenie całkowite. Do kraju zacznie wkraczać strefa opadów, głównie deszczu. Na wschodzie możliwe są jeszcze opady śniegu przechodzące stopniowo w deszcz - mówi Folwarski.

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 1-3 stopni Celsjusza na wschodzie do 7 stopni na zachodzie. Będzie wiał umiarkowany wiatr, który w ciągu dnia będzie przybierał na sile. W porywach, na przeważającym obszarze kraju może osiągać do 65 km/h, a w terenach podgórskich Sudetów i na Wybrzeżu do 70 km/h - powiedział Folwarski.



Noc w całym kraju będzie pochmurna i wietrzna. Temperatura na przeważającym obszarze kraju będzie dodatnia - od jednego do trzech stopni Celsjusza. Tylko na terenach podgórskich prognozowane są niewielkie mrozy.

W nocy może padać śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, osiągający w porywach 65-70 km/h na przeważającym obszarze kraju.