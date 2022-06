Temperatura ponad 30 stopni C. a do tego miejscami intensywne burze. Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody.

Burze we wtorek pojawią się m.in. nad województwem dolnośląskim.



IMGW dla 10 powiatów tego województwa wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Dotyczy powiatów: dzierżoniowskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, strzelińskiego, świdnickiego, Wałbrzycha, wałbrzyskiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego.



W związku z kumulacją opadu w południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego zostało podniesione ostrzeżenie meteorologiczne do drugiego stopnia. "Sumy (opadów) mogą wynieść od 40 do 50 mm. Do tej pory najwięcej deszczu spadło w Rębiszowie (36 mm), a wzrost stanu wody zanotowaliśmy na Kwisie" - przekazuje na Twitterze IMGW.



Instytut wydał też ostrzeżenie drugiego stopnia dla woj. opolskiego dotyczące możliwych burz z gradem i upałów.



W ciągu dnia zagrzmi również w pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę i wschodnie Podkarpacie.



Wszystko, co powinieneś wiedzieć o burzy. Jak powstaje? Co przyciąga pioruny?

Coraz silniejsze burze można zaobserwować w miastach. Dzieje się tak z kilku powodów.

Po pierwsze miasta to wyspy ciepła - nagrzewają się nawet o kilka stopni bardziej niż tereny na wsi. Po drugie wysokie budynki zaburzają cyrkulację powietrza - wymuszają jego pionowy ruch, powodując wypiętrzanie się chmur burzowych.



Trzeci powód to zanieczyszczenia - zwłaszcza obecność drobinek aerozoli. Wokół nich wysoko w powietrzu z pary wodnej tworzą się krople deszczu.

Skąd się biorą wyładowania atmosferyczne?



Burza to intensywny opad deszczu lub deszczu i gradu, któremu towarzyszą wyładowania elektryczne w atmosferze. Jest tym silniejsza, im więcej wilgoci w powietrzu i im większa różnica temperatur. A jak dokładnie powstaje?

W skrócie: burza powstaje na skutek zderzenia zimnych i ciepłych mas powietrza. Ciepłe powietrze jest lżejsze od chłodnego, więc unosi się do góry. Gdy napotyka się na warstwy zimnego powietrza, w którym mieści się mniej pary wodnej - ulega schłodzeniu. Para wówczas skrapla się, a krople wody spadają na ziemię w postaci ulewnego deszczu albo gradu.



Jak chronić się przed burzą?

Oczywiście burzę najlepiej przeczekać w domu. Jeśli jednak zaskoczy nas i nie jest to możliwe - zminimalizujmy ryzyko. Oto zasady, których należy przestrzegać:

- unikaj pozostawania na otwartej przestrzeni

- nie stawaj jednak pod drzewem, słupem elektrycznym, metalowymi konstrukcjami (przyciągają pioruny)

- najlepiej, jak schowasz się schowaj się w zagłębieniu terenu (np. w rowie) lub pod mocną konstrukcją (np. pod mostem)

- nie wolno Ci przebywać podczas burzy w wodzie,

- nie korzystaj ze sprzętu elektrycznego: wyłącz telefon komórkowy!

- nie dotykaj niczego metalowego w trakcie burzy















