Przed nami kolejny dzień z temperaturą sięgającą powyżej 30 stopni C. We wschodniej połowie kraju nadchodząca noc będzie tropikalna - mówią synoptycy. Według najnowszej prognozy numerycznej w czwartek i piątek prognozowana temperatura w niektórych regionach kraju może dochodzić do 38°C.

/ Adam Warżawa / PAP Dziś w zachodniej połowie kraju temperatura wyniesie poniżej 30 stopni. Na wschodzie Polski termometry pokażą ponad 33 stopnie C.

Temperatura w Polsce o poranku we wtorek:

W dzień na wschodzie Polski pogodnie, na zachodzie i centrum przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem. Temp. od 24°C na zachodzie 32°C na wschodzie. Nad morzem około 20°C. W czasie burz porywy do około 70 km/h. Dziś nie tylko upały, ale również silne burze - ostrzegają synoptycy.

Pod koniec tygodnia 38 stopni C.?

