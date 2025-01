Opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź - przed tym ostrzeżenia drugiego stopnia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty obowiązują od wtorkowego południa do środowego poranka. Ślisko i niebezpiecznie będzie niemal w całej Polsce. Jedynie na południu kraju będzie sucho i słonecznie.

/ Shutterstock

Uwaga na marznące opady. Będzie bardzo ślisko

IMGW wydał nowe ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. Pomarańczowe alerty dotyczą marznących opadów, które spowodują gołoledź.

Na ślizgawicę muszą uważać zarówno piesi, jak i kierowcy. Oblodzenie wydłuża drogę hamowania, zatem warto nie tylko zdjąć nogę z gazu, ale też zachować większy odstęp od innych samochodów.

Ostrzeżenia w większości województw obowiązują od godz. 13:00 we wtorek do godz. 9:00 w środę.

W niektórych powiatach Wielkopolski - od godz. 10:00 we wtorek do godz. 3:00 w nocy z wtorku na środę, natomiast na niemal całym Śląsku - od godz. 19:00 we wtorek do godz. 19:00 w środę.

Alerty nie obowiązują na południu kraju - na południu Śląska, w okolicach Bielska-Białej, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Będzie tam pogodnie; w ciągu dnia pojawią się nawet liczne promienie słońca.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami / IMGW / Materiały prasowe

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem porywy do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Na północy spadnie do 10 mm śniegu.

Jak podali dalej synoptycy, na termometrach zobaczymy od -2 st. C od 2 st. C. Nad morzem będzie za to do 4 st. C.

Aktualne ostrzeżenia IMGW można sprawdzać TUTAJ .

Aktualna prognoza pogody. Sprawdź mapy