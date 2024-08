Upały do 31 st. C - taka pogoda czeka nas w kolejnych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie II stopnia przed upałem dla południa Polski. Chłodniej będzie nad morzem i w górach.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Gorąca końcówka lata

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla południa Polski. Temperatura ma sięgać 30-31 st. C. Obowiązuje też I stopień ostrzeżeń przed burzami oraz przed wzrostem stanów wód.

Ostrzeżenie II stopnia przed upałem w północno-zachodniej części woj. podkarpackiego i na południowym wschodzie Lubelszczyzny obowiązuje do godz. 19.00 we wtorek.

Od środowego południa ostrzeżenie to obejmie południe woj. lubelskiego, północ i centrum woj. podkarpackiego i małopolskiego, południe woj. świętokrzyskiego oraz centrum woj. śląskiego i opolskiego. Będzie ono obowiązywało do godz. 18.00 w czwartek. IMGW zaznacza jednak, że alert może zostać przedłużony.



Zagrzmi nad południowo-zachodnią Polską

Instytut wydał również ostrzeżenie I stopnia przed burzą. Obejmuje ono południowo-zachodnią część woj. małopolskiego. Burzom miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu w wysokości 20-35 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 60 km/h. Alert obowiązuje do godz. 20.00 we wtorek.

Uwaga na lokalne podtopienia

We wtorek obowiązują także wydane przez IMGW ostrzeżenia hydrologiczne I, II i III stopnia.



Ostrzeżenie stopnia trzeciego przed przekroczeniem stanów alarmowych obejmuje zlewnię Orli w woj. dolnośląskim i wielkopolskim. Stan alarmowy zostanie przekroczony w Korzeńsku na Orli. Alert obowiązuje do godz. 9.00 w czwartek. Te same ostrzeżenia, ale drugiego stopnia obejmują zlewnię Baryczy od Polskiej Wody do ujścia do Odry w woj. dolnośląskim. Stan ostrzegawczy zostanie przekroczony w Osetnie. Alert obowiązuje do godz. 10.00 w czwartek.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody obejmuje zlewnie: Raby do ujścia Mszanki, Dunajca powyżej zb. Czchów oraz Czarnej Orawy w woj. małopolskim. Alert został wydany w związku z prognozowanymi burzami. Według IMGW możliwe są lokalne podtopienia. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 21.00 we wtorek.