Jest zwrot akcji w sprawie bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość może zablokować wczorajszą kontrowersyjną decyzję Rady Warszawy o radykalnym zmniejszeniu bonifikaty na to przekształcenie z 98 do 60 procent.

Wskazany przez rząd PiS wojewoda mazowiecki może zwlekać z opublikowaniem w dzienniku wojewódzkim tej kontrowersyjnej uchwały rady miasta.

Na konferencji wprost zasugerował to wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Gdybym ja był wojewodą, na pewno nie spieszyłbym się z publikacją tej ustawy w dzienniku urzędowym. Trzeba ją naprawdę dokładnie sprawdzić - mówił Soboń.



Trzaskowski szuka pieniędzy, by zrealizował propozycje programowe Bez obniżenia bonifikaty nie byłbym w stanie realizować przedwyborczych obietnic - mówi Rafał Trzaskowski. W ten sposób prezydent Warszawy tłumaczy przegłosowanie swej propozycji przez Radę Warszawy, która zredukowała upust opłaty za przekształcenie w własność użytkowania wieczystego.

Jeżeli tak się stanie, to od 1 stycznia warszawiacy będą mogli przekształcić prawo użytkowania wieczystego z uchwaloną w poprzedniej kadencji 98-procentową bonifikatą, a nie z przegłosowaną wczoraj tylko 60-procentową. Zaoszczędzą na tym dziesiątki tysięcy złotych, a budżet miasta straci około 1,7 mld zł.



W ten sposób PiS zablokuje decyzję radnych PO i Nowoczesnej o obniżce bonifikaty, którą rząd nazywa oszukaniem warszawiaków.

"To wprowadzi niesłychany zamęt"

Wiceprezydent Robert Soszyński sugeruje, że wstrzymanie nowej uchwały po to, by zaczęła działać stara, w domyśle,, by mieszkańcy zdążyli ubiegać się wyższe bonifikaty, spowoduje chaos, gdy wojewoda np. przegra przed sądem.

Wprowadzi to niesłychane zamieszanie prawne, formalne, faktyczne i wcale nie pomoże warszawiakom, tylko wprowadzi niesłychany zamęt. Nie będziemy wiedzieli w jakim stanie prawnym i faktycznym się znajdujemy, zwłaszcza że ustawa jest napisana dość ascetycznie i tak naprawdę nie ma przewidzianych wszystkich zachowań w każdej sytuacji - mówi Soszyński.

Uchwałę przegłosowała Rada Warszawy

W czwartek projekt uchwały ws. obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Została ona przegłosowana przez Radę Warszawy. W głosowaniu uchwałę poparło 38 radnych, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W projekcie uchwały zapisano, że bonifikata wynosi 60 proc., gdy opłata jednorazowa za przekształcenie zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata, zostanie wniesiona w drugim roku, to bonifikata wyniesie 50 proc., w trzecim - 40 proc,., w czwartym 30 proc., w piątym - 20 proc., a jeśli w szóstym roku to bonifikata wyniesie 10 proc.

W opinii skarbnika miasta do uchwały napisano, że obniżenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości spowoduje zmniejszenie negatywnych konsekwencji dla budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej o kwotę blisko 1,7 mld zł.