Prokuratura wszczęła śledztwo ws. dezinformacji na rzecz obcego wywiadu. Chodzi o wysyłanie spreparowanych smsów i maili podszywających się pod PiS - przekazał zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O wiadomościach zawierających nieprawdziwe informacje o propozycjach PiS, rozsyłanych do obywateli w końcówce kampanii wyborczej, służby informowały w ostatnich dniach.

Spreparowane SMS-y i e-maile

Stanisław Żaryn w piątek wieczorem poinformował, że śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Krajowa. "Jest śledztwo dotyczące dezinformacji prowadzonej na rzecz obcego wywiadu. Chodzi o wysyłanie spreparowanych smsów i maili podszywających się pod PiS" - napisał na portalu X (dawniej Twitter).

Pełnomocnik rządu zaznaczył, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma już pierwsze tropy w tej sprawie. "Trwają dalsze czynności zarówno w prokuraturze, jak i w ABW, by ustalić wszystkie osoby odpowiedzialne za te działania i pociągnąć je do odpowiedzialności" - podkreślił.

W komunikacie pełnomocnik rządu przekazał, że sprawa została wykryta przez ABW i to jej powierzono prowadzenie śledztwa.

"Zidentyfikowane przez ABW wrogie działania w cyberprzestrzeni noszą cechy wpływania na przebieg procesu wyborczego w RP. Wpisują się także - pod względem metodyki i kierunków działania - w wymierzone w RP i realizowane przez rosyjskie służby specjalne przedsięwzięcia o charakterze hybrydowym" - podkreślił Żaryn.

Śledztwo jest prowadzone w kierunku art. 130 par. 9 k.k. - podejrzenia prowadzenia na rzecz obcego wywiadu dezinformacji polegającej na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczypospolitej.

Alert ws. wyborów wysyła RCB

Wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaczęło rozsyłać rozsyłać do użytkowników telefonów w całej Polsce wiadomości na telefony komórkowe. Ostrzegają one przed podszywającymi się pod komitety wyborcze fałszywymi SMS-ami i mailami.

Komunikat brzmi: UWAGA! W niedzielę wybory i referendum. Uważaj na podszywające się pod komitety wyborcze fałszywe SMSy i maile rozsyłane do użytkowników w Polsce.



Chodzi m.in. o SMS, który został wysłany do wielu Polaków zachęcający do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość.

GłosujNaPiS! Przywróciliśmy seniorom prawo do godnej starości i zrobimy też pogrzeby emerytów za darmo - dokładnie brzmi SMS.

Do sprawy odniósł się na platformie X (dawniej Twitter - red.) rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek: Uwaga! W ostatnich godzinach, wysyłane są masowo dezinformujące SMS-y, z którymi my jako PiS nie mamy nic wspólnego. Stop oszustwom i manipulacji.

Do rozsyłanych SMS-ów nawiązał również podczas wystąpienia dla mediów w Sulejówku prezes PiS. Chcę jasno powiedzieć: to jest fejk, to jest oszustwo, bezczelne oszustwo. To jest wyjątkowo wręcz podłe. My chcemy, aby seniorzy żyli długo i dobrze - podkreślił prezes PiS.