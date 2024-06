Koncerty Natalii Zastępy oraz Janka Diuga, przejażdżki stylową bryczką, zajęcia z łucznictwa, fechtunku, budowanie wież z klocków czy też malowanie na sztalugach – oto co Was czeka podczas nadchodzącego weekendu na zamku w Mosznej. 8 i 9 czerwca odbędzie się tam festiwal Wieże Osobliwości. Mamy dla Was zaproszenia na tę wyjątkową imprezę. Jak je zdobyć? Sprawdźcie.

Zamek w Mosznej na Opolszczyźnie / Shutterstock Zamek w Mosznej to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych na Opolszczyźnie. Swoją sławę zawdzięcza bajkowej architekturze - ma 365 pomieszczeń, 99 wież i wieżyczek. Podczas nadchodzącego weekendu na zamku w ramach Międzynarodowych Targów Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego odbędzie się festiwal Wieże Osobliwości. Organizatorzy zaplanowali z tej okazji mnóstwo atrakcji. To m.in. plenerowe występy muzyczne: Natalii Zastępy. To urodzona w Krapkowicach piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Finalistka pierwszej edycji programu The Voice Kids (2018) i dziewiątej edycji programu The Voice of Poland (2018). Zwyciężczyni konkursu Premiery na 58. KFPP w Opolu (2021). Artystka w 2021 roku zrealizowała na terenie zamku teledysk do utworu "Błysk", który promował Jej debiutancki album pt. "Nie żałuję". Występ Natalii, a więc gwiazdy wieczoru zaplanowany jest w niedzielę na scenie plenerowej w parku.

Janka Diuga. To wiolonczelista, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Pasjonat muzyki rozrywkowej. Wykonuje niezwykłe covery znanych i lubianych utworów z wykorzystaniem wiolonczeli. Pasjonat muzyki rozrywkowej. Występ Janka odbędzie się w sobotę na scenie plenerowej w parku. Pokazy historyczne i rekonstrukcje Wydarzenie na zamku w Mosznej zostanie uatrakcyjnione pokazami, których bohaterami będą postaci przebrane w stroje historyczne nawiązujące do różnych epok. Będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Animatorzy nie tylko zaprezentują stroje z epoki, ale także chętnie porozmawiają o kulturze, obyczajach i życiu codziennym tamtych czasów. Nietuzinkową atrakcją będzie także ekspozycja zabytkowej kolekcji rowerów. Nie mogło zabraknąć również powozu z końmi, który jeszcze na początku XX wieku był częstym widokiem na alejkach parkowych rezydencji w Mosznej. Tylko 8-9 czerwca odwiedzający będą mieli okazję przeżyć ten historyczny klimat korzystając z przejażdżki stylową, około 12-osobową bryczką. Stoiska z lokalnymi smakołykami i warsztaty kulinarne Targi obfitować będą także w wiele stoisk gastronomicznych, gdzie będzie można bezpłatnie degustować lokalne specjały i potrawy. Odbędą się też warsztaty kulinarne, podczas których doświadczeni kucharze i pasjonaci kuchni będą dzielić się swoimi sekretami, uczyć tajników przygotowywania potraw z różnych zakątków świata oraz pokazywać, jak wykorzystać lokalne składniki w kuchni. Zwiedzanie wież Tragi to okazja, by zwiedzić wieże zamkowe, z których rozpościera się niepowtarzalny widok zarówno na błonia zamkowe, jak i na cały krajobraz otaczający zamek oraz pobliskie wsie. Pokazy kultury regionalnej Będą też tańce i muzyka, strefa relaksu, sportu i zabaw dla dzieci i rodzin. Organizatorzy targów zadbali też o najmłodszych. Z myślą o nich przygotowali szereg atrakcji. Zaplanowane są zajęcia z łucznictwa, budowanie wież z klocków, fechtunek, czy też malowanie na sztalugach. Będą konkursy, gry i zabawy, wykłady i prezentacje o atrakcjach turystycznych i historii regionu. Podczas targów zaprezentowane zostaną zwycięskie prace w ramach konkursu fotograficznego pt. "Piękno Zamkowej Okolicy". Wszystko to na błoniach zamku w Mosznej w dniach 8 i 9 czerwca. RMF 24