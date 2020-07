Optujemy za zamknięciem procedury art. 7 unijnego traktatu wobec Polski - powiedział przed unijnym szczytem w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył jednocześnie, że Polska przeciwstawia się rabatom w budżecie UE, bo uważa, że jest to niedobry mechanizm. Zdaniem szefa rządu, "rabaty nie mają podstaw w różnicach dochodów na głowę mieszkańca, które są cały czas jeszcze w Europie zauważalne".

Mateusz Morawiecki - szef polskiego rządu - w Brukseli / Radek Pietruszka / PAP

Uważamy, że jest art. 7 i niech się toczy swoim rytmem, już niestety od dłuższego czasu. Optujemy za zamknięcie tego artykułu. Natomiast łączenie tych dwóch dziedzin życia, zupełnie innych obszarów prawnych, rodzi ogromne zagrożenie dla pewności prawa. Na to nie ma naszej zgody - stwierdził również Mateusz Morawiecki.



Dla Polski trudna będzie kwestia powiązania budżetu unijnego z praworządnością. Taka propozycja już wcześniej pojawiła się na unijnym stole.



Premier Holandii będzie wykorzystywać argument praworządności, żeby żądać cięć w unijnym budżecie. Jest spora grupa krajów, dla których jest to ważne - powiedział RMF FM unijny dyplomata.



Jakie jest stanowisko Polski?

Polska nie widzi podstaw do obecnie stawianych warunków dotyczących wypłat z funduszu na transformację energetyczną - poinformował przed rozpoczęciem szczytu UE w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.



Propozycja na posiedzenie Rady Europejskiej przewiduje, że aby mieć dostęp do tych funduszy, należy się zobowiązać do neutralności energetycznej.



Nie widzimy podstaw do tak formułowanych warunków wypłat związanych ze zmianami w zakresie transformacji energetycznej. Wskazujemy na to, że Polska dokonała ogromnego wysiłku w zakresie przejścia w kierunku energetyki opartej o źródła odnawialne, ale jednocześnie podkreślamy, że musi się to odbywać w przyspieszonym, ale rozsądnym tempie - zaznaczył szef polskiego rządu.



Szef RE: Jestem przekonany, że z polityczną odwagą możemy mieć porozumienie

Jestem przekonany, że z polityczną odwagą możemy osiągnąć porozumienie - powiedział przed rozpoczęciem szczytu UE ws. wieloletniego budżetu UE i funduszu odbudowy szef Rady Europejskiej Charles Michel.



Dziś czekają nas bardzo trudne negocjacje. To będzie pierwszy fizyczny szczyt od początku kryzysu. Pracowaliśmy bardzo ciężko, żeby go przygotować - zaznaczył.



Stawką jest 750 mld euro na fundusz odbudowy oraz 1074 mld euro dla UE na lata 2021-2027. Do porozumienia w tej sprawie potrzeba zgody wszystkich państw członkowskich.