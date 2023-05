Pierwiosnki, bratki, niezapominajki, krokusy i żonkile - między innymi te kwiaty można obejrzeć w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Wraz z początkiem maja cały ich teren, w tym ogrody górne - po zimowej przerwie - jest już dostępny dla odwiedzających.

Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Uwagę zwiedzających przyciągają przede wszystkim tulipany. Jest 13 odmian, ponad 25 tysięcy cebul zostało zasadzonych jesienią. Najbardziej niezwykły tulipan to Serce Warszawy, czyli odmiana przygotowana i wyhodowana specjalnie dla Zamku Królewskiego w Warszawie. To jest odmiana własna, charakteryzuje ją czerwony kolor o kwiatach przypominających koronę, a środek złocisty: jak zajrzymy do środka, przypomina berło. Do tego trawnik zaprasza do wylegiwania się, turlania, zdejmowania butów, można odpocząć w cieniu albo położyć się w słońcu, jeśli tylko sprzyja pogoda - zachęca w rozmowie z RMF FM szefowa Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie Agnieszka Żukowska.

"Czuć, że to królewskie miejsce"

Ogrody Zamku Królewskiego / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Każdego roku w ogrodach pojawiają się nowe rośliny. W tym roku pojawiły się laki, pomarańczowa odmiana, bardzo pachnąca. Na rabatach bylinowych są nowe odmiany szafirków o różowych kwiatach - dodaje Agnieszka Żukowska.

Mamy tu formę eklektyczną nawiązującą do czasów baroku: formowane są boskiety, czyli wysokie żywopłoty grabowe, są rabaty bylinowe, są wazy kamienne pochodzą z projektów przedwojennych zamkowego architekta - opisuje Agnieszka Żukowska. Z jednej strony jest ruch i gwar w środku miasta, a z drugiej strony można położyć się na trawie. To miejsce jest bardzo królewskie - zaznacza w rozmowie z naszym reporterem jedna z odwiedzających Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie.