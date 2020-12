W czasie epidemii Covid-19 w Portugalii i Hiszpanii przybywa nie tylko bankrutujących lokali gastronomicznych, ale też nowych spółek oferujących potrawy na wynos. Wśród nich nie brakuje dań przygotowanych mistrzowską ręką znanych szefów kuchni. Rozpiętość cenowa jest duża: od 20 do ponad 100 euro.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Miguel Monteiro, właściciel cateringowej spółki Adapt z Lizbony, przyznaje, że zakończony w piątek strajk głodowy restauratorów przed parlamentem Portugalii świadczy o zjawisku utraty płynności finansowej i niezadowoleniu wśród wielu przedsiębiorców sektora gastronomicznego. Winny jest koronakryzys.

Choć epidemia ograniczyła godziny funkcjonowania restauracji i barów, to wielu gastronomów przestawiło się na oferowanie posiłków na wynos - powiedział Monteiro, dodając, że wśród lokali tych przybywa oferty autorskiej.



Posiłki od celebrytów gastronomicznych zamówić można już w kilkudziesięciu lokalach Portugalii, wśród których są m.in. placówki należące do Jose Avilleza, posiadacza prestiżowej gwiazdki Michelin.



Dania z dostawą oferują też inni pracujący w Portugalii gastronomiczni celebryci, m.in. Vincent Farges oraz Victor Sobral.



Zjawisko nasila się również w Hiszpanii. Oferowanie dań na wynos nie przynosi ujmy na przykład posiadającemu trzy gwiazdki Michelin Dabizowi Munozowi z Madrytu. W swojej ofercie ma on m.in. gnocchi w sosie pomidorowym z chorizo.



Dziennik "El Mundo" odnotowuje, że również słynny szef kuchni Jordi Vila, znany m.in. z wykwintnego strogonowa, przygotowuje ekskluzywne posiłki do domów wielu hiszpańskich klientów.



Madrycka gazeta podaje, że dla wielu kucharzy w okresie koronakryzysu najlepszym rozwiązaniem wydaje się być dzisiaj samodzielna praca przy wsparciu dobrze funkcjonującej firmy transportującej żywność.