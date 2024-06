Dziś w piłkarskich mistrzostwach Europy w Niemczech zaprezentują się trzy spośród najsilniejszych zespołów: broniący tytułu Włosi zmierzą się z Albanią, a triumfator Ligi Narodów Hiszpania zagra z brązowym medalistą ostatniego mundialu - Chorwacją.

Na zdjęciu: reprezentacja Hiszpanii / Chema Moya / PAP/EPA

Siedemnasta edycja turnieju o mistrzostwo Starego Kontynentu rozpoczęła się w piątek. W meczu otwarcia Niemcy rozbiły w Monachium Szkocję 5:1.

W drugim spotkaniu grupy A o godzinie 15:00 Węgry zmierzą się ze Szwajcarią, ale uwagę przyciągają przede wszystkim sobotnie mecze w grupie B, zwłaszcza Hiszpania - Chorwacja o godzinie 18:00 w Berlinie. Włochy z Albanią zagrają o 21 w Dortmundzie.



Bezpośredni awans do fazy pucharowej uzyskają po dwie czołowe drużyny z sześciu grup oraz cztery najlepsze ekipy, z tych sklasyfikowanych na trzeciej pozycji. Może się więc zdarzyć, że pierwszą część rozgrywanego w Niemczech turnieju przebrną wszystkie trzy potęgi z grupy B.



Hiszpania to trzykrotny mistrz Europy (1964, 2008 i 2012) - jest pod tym względem na pierwszym miejscu w klasyfikacji wszech czasów, ex aequo z Niemcami. Włosi triumfowali dwukrotnie, a Chorwacja pozostaje na razie bez trofeum.



Polska rozpocznie udział w turnieju w niedzielę od spotkania z Holandią w Hamburgu. Rywalami biało-czerwonych w grupie D będą też Austria i Francja.