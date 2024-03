„Mam wrażenie, że poziom oburzenia medialnego na Polskę jest olbrzymi. To się również przejawia w krytycznym osądzie Polski przez przeciętnych Ukraińców” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Adam Eberhardt, który dwa dni temu wrócił z Kijowa. Ekspert ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zaznaczył, że skala pozytywnej oceny działania Polski po pierwszym roku wojny była ogromna, ale szybko topnieje. „Pytanie jak będzie to wyglądało w perspektywie najbliższych tygodni, miesięcy, jeżeli ten spór (m.in. dotyczący importu ukraińskich produktów) będzie się ciągnął albo eskalował”.

Wideo youtube

"Obie strony reagowały nadmiernie emocjonalnie"

Gość RMF FM podkreślił, że sporu ukraińsko-polskiego można było nie zaogniać i szukać jego rozwiązania w gabinetach polityków. To się jednak nie udało. Dlaczego? "Myślę, że troszkę nadmiernie emocjonalnie obie strony reagowały, szczególnie strona ukraińska - tak, jakby mogła narzucać własne warunki. Pamiętamy wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego w ONZ" - mówił.

Jego zdaniem ostre wystąpienia ukraińskich polityków to sposób zrzucania odpowiedzialności za sytuację wewnętrzną na państwa trzecie.

Ukraińcy nie rozumieją funkcjonowania w UE?

Eberhardt zdradził, że Ukraińcy w rozmowach z nim tłumaczyli, że nie chcą ustąpić w sprawie handlu z UE, bo ich zdaniem, jeśli pozwoliliby na wyłom w dostępie do rynku unijnego, to nigdy nie weszliby do Unii Europejskiej.

Jego zdaniem to pokazuje, że zrozumienie mechanizmów unijnych wśród Ukraińców jest znikome. "To jest troszkę też ukrainocentryzm, który im towarzyszy" - mówił tłumacząc, że Ukraińcy uważają, że skoro bronią Europy przed Rosjanami, to Europa powinna im ustępować i rozumieć ich sytuację.

"To nie jest tak, że oni nie mają swoich racji. Tylko racje, które formułują i sposób ich formułowania jest taki, że bardzo trudno jest osiągnąć porozumienie" - zaznaczył.

Szansa na przełom?

W przestrzeni medialnej pojawiły się jednak pierwsze sygnały świadczące o tym, że być może jest szansa na deeskalację sporu ukraińsko-polskiego. "Rząd ukraiński wyszedł z propozycjami ugodowymi" - mówił Eberhardt. Ukraiński wiceminister gospodarki Taras Kaczka powiedział dziennikowi "The Financial Times", że jego kraj jest gotowy na tymczasowe ograniczenie handlu z UE.

"Mamy do czynienia, po raz pierwszy po stronie ukraińskiej, z gotowością do dogadania się, a nie twardym żądaniem, abyśmy ustąpili, bo jeśli nie to Ukraina rozwiąże ten problem z Brukselą. Dobrze wiemy, że nie rozwiąże tego problemu z Brukselą i polskiego rządu do niczego nie zmusi tym bardziej, że koszt polityczny ustępowania w sprawie rolnych w Warszawie każdego dnia jest coraz wyższy" - podkreślił ekspert ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

"Oby sygnały ministra Kaczki, który zresztą niestety w ostatnich miesiącach zasłynął jako czarny charakter relacji polsko-ukraińskich (...) to, że on mówi coś optymistycznego jest o tyle dobre, ze mamy nadzieję, że za chwilę ten sam minister Kaczka nie wyjdzie i tych słów nie podważy" - podkreślił.

Jego zdaniem o porozumienie nie będzie jednak łatwo, bo skala zaufania między Polską a Ukrainą się skurczyła, a problemy urosły. "Protesty rolników, protesty transportowców, które zostały wyłącznie zawieszone (...) to są problemy niezwykle trudne do rozwiązania (...). Jakikolwiek kompromis będzie musiał zawierać tak naprawdę kilka poziomów, warstw dogadywania się każdego z każdym".