"Będę na nich czekał" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 minister rolnictwa Czesław Siekierski, pytany, czy spotka się dziś z protestującymi rolnikami. Nie chciał przesądzać, czy do takich rozmów może dojść w Sejmie, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy w jego resorcie. Zapewniał, że jest gotowy na każdą z tych opcji.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski / Radek Pietruszka / PAP

Czesław Siekierski przypomniał, że Donald Tusk zaprosił przedstawicieli protestujących rolników na kolejną turę rozmów, która odbędzie się w sobotę. Bogdan Zalewski dopytywał, dlaczego takie spotkanie nie zostanie zorganizowane wcześniej.

Premier chce mieć zapewne więcej czasu. Ma wypełniony kalendarz. Ostatnie spotkanie było dosyć długie. Zakłada, że przyszłe będzie podobne - tłumaczył w Radiu RMF24 szef resortu rolnictwa. Nie chciałbym komentować decyzji premiera dot. terminu spotkania - dodał.

Siekierski nie zgodził się z tezą, że rząd Donalda Tuska chce przeczekać protesty rolników i doprowadzić do sytuacji, że będą oni zmuszeni je przerwać i poświęcić się wiosennym pracom polowym.

To jest bardzo płytki argument. Spotykamy się od początku protestów. One rozpoczęły się jesienią - przekonywał minister rolnictwa. Tłumaczył też, co jego zdaniem wynika ze spotkań z przedstawicielami protestujących.

Te problemy są przenoszone na forum UE, rządu - mówił. Tydzień temu była rada ministrów rolnictwa UE. Prezentowałem stanowisko Polski, w którym są zawarte postulaty rolników - dodał gość Radia RMF24.

Zdaniem ministra rolnicy, którzy przyjadą dziś do Warszawy, mają świadomość, że ich protest musi być widoczny i jednocześnie nie może być uciążliwy dla mieszkańców. Oni chcą przekonywać mieszkańców do swoich racji, pozyskiwać ich wsparcie. Nie chcą utrudniać im życia - stwierdził Siekierski. Protest nie ma być blokadą. Ma być protestem - zauważył.