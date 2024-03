Demonstracja rolników w Warszawie /Paweł Supernak /PAP

Manifestujący mają ze sobą flagi narodowe i transparenty. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów palili race, używali petard hukowych. Część rac rzucono w policję i w kierunku budynku kancelarii premiera. Tłum skandował, aby wyszedł do nich premier Donald Tusk.

Uczestniczący w proteście szef "Solidarności" Piotr Duda przemawiając do zebranych przed siedzibą KPRM podkreślił, że dziś rolnicy protestują w całej Polsce. Przekonywał, że część rolników, która zmierzała do stolicy ciągnikami na rogatkach miasta została zatrzymana. To jest ta praworządność według Donalda Tuska - powiedział Duda.

Dodał, że protestujących rolników wspiera pracownicza "Solidarność" m.in. hutnicy, górnicy, przemysł spożywczy. Łączy nas jeden wspólny postulat. Precz z Zielonym Ładem, precz z Zielonym Wałem, precz z Zielonym Jadem, który niszczy naszą gospodarkę - wołał związkowiec.

Piotr Duda przekonywał, że Zielony Ład, który "dobije naszą gospodarkę" należy wyrzucić do kosza. Zwrócił ponadto uwagę, że Unia Europejska odpowiada za 7 proc. globalnych emisji CO2, a inne państwa takie jak USA, czy Chiny tym się nie przejmują.

Rolnicy, którzy protestują w Warszawie, pytani o doniesienia dziennikarki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon, powiedzieli, że nie dowierzają, iż za zapowiedziami pójdą konkretne działania. Zapowiadają również, że będą protestować tak długo, jak długo będzie trzeba.

Żeby nie było: obiecanki cacanki, a głupiemu radość - powiedział naszej reporterce jeden z protestujących. UE opowiada i tak tyle bzdur, więc trudno w to wierzyć - podkreślał kolejny.

Lada chwila rolnicza manifestacja w Warszawie powinna ruszyć sprzed kancelarii premiera w stronę Sejmu. Demonstranci przed gmach parlamentu powinni dotrzeć w ciągu najbliższej godziny.

Jak informują nasi reporterzy Magdalena Grajnert i Michał Dobrołowicz, którzy są na miejscu, na razie najwięcej rolników z transparentami jest wciąż na wysokości kancelarii premiera. Choć pierwsze grupy protestujących powoli ruszają w stronę Sejmu.

Rolnicy liczą, że zostaną poważnie potraktowani i oczekują przede wszystkim rozmowy z przedstawicielem rządu, najchętniej z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim.

Myślę, że wyjdzie, nie musimy go chyba zapraszać - mówił naszym dziennikarzom jeden z protestujących rolników. Nie ukrywam, że trochę jestem zawiedziony, że po takich wielkich manifestacjach, nie tylko w Polsce, ale i Europie, nic się nie dzieje - mówi kolejny.

Reporterzy RMF FM Magdalena Grajnert i Michał Dobrołowicz przed kancelarią premiera Piotr Szydłowski / RMF FM

Komisja Europejska przedstawi w przyszłym tygodniu nowe propozycje legislacyjne wychodzące naprzeciw postulatom protestujących rolników. "Będzie propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników" - zapowiada komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli. "Będzie to korzystne dla rolników" - dodaje komisarz, który te rozwiązania przedstawi jutro w Sejmie.

Powiat miński. Zablokowane jest rondo przy DK92 i S17 w miejscowości Zakręt - informuje stołeczna policja.

Powiat otwocki. Węzeł Wiązowna. Protestujący rolnicy blokują trasę S17 w kierunku Warszawy.

Węzeł Góraszka. Zablokowane wjazdy na S17.

Na trasie S7 między Łomiankami a Warszawą jest nasz reporter Piotr Bułakowski. W tym miejscu utworzył się ok. 3-kilmetrowy sznur traktorów.

Protest rolników na trasie S7 między Łomiankami a Warszawą Jakub Rutka / RMF FM

Jak informują reporterzy RMF FM Magdalena Grajnert i Michał Dobrołowicz, którzy są na miejscu, rolnicy co kilka chwil odpalają race. Przy Alejach Ujazdowskich stoi też ciągnik z naczepą. Na niej jest czołg ze słomy.

Spodziewamy się, że Zielony Ład zostanie całkowicie usunięty z polityki UE - mówią naszym dziennikarzom protestujący rolnicy.