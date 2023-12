"PiS postanowiło wykorzystać ostatnie tygodnie do demolowania państwa"

PiS postanowiło wykorzystać ostatnie tygodnie do dewastowania, demolowania państwa polskiego, do rozrzucania pieniędzy pełnymi garściami dla swoich - stwierdził w piątek PO Donald Tusk.

Szef PO zapowiedział, że podczas wstąpienia w Sejmie będzie chciał skupić się na rzeczach pozytywnych, na planowanych działaniach. "Ale dzisiaj nie mogę nie zacząć niestety od tego, co się dzieje w ostatnich dniach i tygodniach" - powiedział.

"Tuż po powołaniu rządu będziemy badali sytuację w Orlenie, dzierżawę portu w Gdyni, decyzje ministerstwa kultury" - wymieniał kandydat nowej koalicji na premiera.

Przyznał, że nie wyklucza powołania komisji śledczej ws. sprzedaży Lotosu. Tusk podkreślił jednak, że w tej chwili potrzebne są pilne działania z wykorzystaniem innych instrumentów, niż komisje śledcze. Jak mówił, będą pracowały zespoły interdyscyplinarne, z różnych ministerstw. "Przykro mi o tym mówić, to nie jest mój temperament, ale niestety w większości tych zespołów obecna będzie także prokuratura" - powiedział szef PO.





Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+ i 30 proc. podwyżek dla nauczycieli

Wbrew propagandzie i nieustannemu szczuciu tych, którzy odchodzą, nowy rok zacznie się od wypłaty 800+ oraz 30 proc. podwyżek dla nauczycieli. Mamy to zagwarantowane w naszym projekcie budżetu - mówił w piątek lider PO Donald Tusk.

"To, do czego władza się zobowiązała, to na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie, będzie zrealizowane. 800+ stanie się faktem i nowy rok zacznie się m.in. od tych decyzji. Mamy to zagwarantowane w tym naszym projekcie budżetu" - stwierdził lider PO.

Donald Tusk podkreślił, że "nawet jeśli decyzje formalne (...) zapadną w lutym czy w marcu, to podwyżki wynagrodzeń dla nauczycielek i nauczycieli będą obowiązywały od 1 stycznia i zostaną wypłacone, nawet jeśli sama formalna decyzja zapadnie później".

"Minister finansów gwarantuje także środki na realizację podwyżek dla nauczycieli akademickich. To jest jedna z ostatnich decyzji tego rządu, który odszedł" - powiedział.

Przyznał jednocześnie, że "kwota wolna od podatku 60 tys. zł w 100 pierwszych dniach rządu się nie wydarzy". "Zobowiążę ministra finansów do informacji, co się znajdzie w budżecie na 2024 rok z naszych gwarancji wyborczych" - podkreślił.