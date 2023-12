RMF FM dotarł do harmonogramu, zgodnie z którym zostanie powołany skład komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. W czwartek Sejm większością 446 posłów zdecydował o powołaniu takiej komisji.

Poseł PiS Przemysław Czarnek (L) oraz przewodniczący PO Donald Tusk (4P) na sali obrad Sejmu w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Pełna nazwa przyjętego w czwartek przez Sejm organu brzmi: komisja śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego.

Potocznie jest ona zwana komisją śledczą ds. wyborów kopertowych.

Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory dotarł do zaakceptowanego przez Prezydium Sejmu (marszałka i wicemarszałków) harmonogramu powołania składu komisji. Został on zaplanowany w ten sposób, żeby skład komisji - zgodnie z zapowiedziami polityków sejmowej większości - został powołany już we wtorek po południu.

Piątek, 8 grudnia

Kluby poselskie mają do godz. 14 w piątek czas na złożenie u marszałka Sejmu kandydatur na członków powołanej w czwartek komisji śledczej ds. wyborów kopertowych.

Prezydium Sejmu ustaliło podział miejsc w 11-osobowej komisji:

4 - dla Prawa i Sprawiedliwości,

3 - dla Koalicji Obywatelskiej;

po jednym - dla wszystkich pozostałych klubów parlamentarnych.

Po zebraniu do 14:00 kandydatur zgłoszonych przez kluby jeszcze tego samego dnia lista kandydatur ma być dostarczona posłom. Na wnikliwe rozważenie kandydatów parlamentarzyści będą mieli cały weekend.

Poniedziałek, 11 grudnia

O godz. 14 w poniedziałek upłynie z kolei termin, w którym będzie można do Prezydium Sejmu zgłosić zastrzeżenia do każdego z kandydatów, zmierzające do skreślenia z listy kandydatów. Prawo do wniesienia takich uzasadnionych zastrzeżeń przysługuje każdemu z posłów.

Prawidłowo i w terminie wniesione zastrzeżenia mają być rozpatrzone przez Prezydium Sejmu w czasie popołudniowej przerwy w poniedziałkowych obradach Sejmu - tuż po głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego. Według wstępnego harmonogramu pracy Sejmu ma to nastąpić po 15:00 - wówczas do Marszałka składane będą także wnioski o powołanie nowego premiera w tzw. II konstytucyjnym kroku powoływania rządu.

Jeśli Prezydium Sejmu, rozpatrując poselskie zastrzeżenia, skreśli z listy któregoś z kandydatów, termin na zgłoszenie jego następcy (lub następców gdyby skreślonych było więcej) upłynie już kolejnego dnia.

Wtorek, 12 grudnia

We wtorek do godz. 10 muszą wpłynąć do marszałka Sejmu ewentualne nowe kandydatury do komisji śledczej. One także podlegają procedurze możliwego skreślenia w wyniku poselskich zastrzeżeń. Te zaś Prezydium rozpatrzy także we wtorek po południu, na kilkadziesiąt minut przed ostateczną - zapewne - decyzją.

Finalne głosowanie nad składem pierwszej komisji śledczej Sejmu X kadencji ma się odbyć we wtorek po 15:00, a więc tuż po głosowaniu nad powołaniem rządu Donalda Tuska.

O powołaniu komisji

Czwartkowe głosowanie w Sejmie w sprawie powołania komisji śledczej ds. wyborów kopertowych poprzedzone było burzliwą dyskusją. W jej trakcie doszło m.in. do ostrej wymiany zdań pomiędzy posłem Prawa i Sprawiedliwości Przemysławem Czarnkiem i Cezarym Tomczykiem z Koalicji Obywatelskiej.

Blokowaliście funkcjonowanie państwa polskiego w zakresie podstawowych obowiązków, bo takim obowiązkiem jest przeprowadzenie wyborów, bo jesteśmy państwem demokratycznym. Wy nie jesteście demokratyczni, wy zadziałaliście jak totalitarna opozycja, nawet nie totalna - podkreślał Czarnek. Tomczyk nazwał go w rewanżu: "ikoną uczciwości III RP, człowiekiem, który swoim znajomym i członkom PiS rozdawał wille za 5 zł".