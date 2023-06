To miał być prezent dla ojca. 19-letni Suleman Dawood niechętnie dołączy do taty i popłynął z nim Titanem do Titanica. Jak mówi jego ciotka, chłopak był wręcz przerażony tą podwodną podróżą. Dziś wiadomo, że obaj: ojciec i syn zginęli, podobnie jak trzy pozostałe osoby, w wyniku implozji na łodzi podwodnej.