Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dr Mikołaj Troczyński, ekspert ds. klimatycznych i zrównoważonego rozwoju, specjalista fundacji WWF Polska. Porozmawiamy z nim m.in. o serii pożarów w Polsce; zapytamy, jakie niosą za sobą konsekwencje dla środowiska.

Polską wstrząsnęła seria pożarów. W weekend w Warszawie spłonęło centrum handlowe na ul. Marywilskiej w Warszawie, w ogniu stanęła też sortownia śmieci na Siekierkach.

Piątkowy pożar w Siemianowicach Śląskich w kulminacyjnym momencie obejmował powierzchnię 6 tys. metrów kwadratowych. Płonęły niebezpieczne substancje, chemikalia, podkłady kolejowe. Wojewoda śląski Marek Wójcik zapewniał, że dane z monitoringu powietrza nie wskazywały przekroczenia stężeń niebezpiecznych substancji.

Jakie substancje ulatniają się do powietrza i jakie trafiają do wód gruntowych w trakcie takiego pożaru? Czy mieszkańcy mają powody do obaw? Co robić z nielegalnymi składowiskami odpadów? Jak ocenia politykę rządu w tej sprawie? O to między innymi Tomasz Terlikowski zapyta dr Mikołaja Troczyńskiego z WWF Polska.

Z naszym gościem porozmawiamy też o polityce klimatycznej rządu. Jakie tematy związane z klimatem powinny być najpilniejsze do rozwiązania dla gabinetu Donalda Tuska?

