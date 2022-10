Polacy coraz częściej korzystają z chwilówek zaciąganych w firmach pożyczkowych. W ciągu roku ich wartość wzrosła aż o jedną trzecią – to najszybszy wzrost od 5 lat. Tylko w zeszłym miesiącu w ten sposób pożyczyliśmy ponad 850 milionów złotych.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wzrost popularności chwilówek to nie tylko efekt tego, że żyje nam się coraz ciężej, ale także efekt wykluczania kolejnych grup Polaków z dostępu do usług bankowych.

Kolejne podwyżki stóp procentowych dokonywane przez Adama Glapińskiego i Radę Polityki Pieniężnej sprawiają, że spada nasza zdolność kredytowa. A to oznacza, że ludzie, którzy potrzebują pieniędzy, nie mogą ich dostać w banku. Często szukają ich więc w pozabankowych firmach pożyczkowych. Tam niestety bardzo łatwo trafić w szpony firmy, która wpędzi nas w potężne długi na całe życie, a nawet na pokolenia.

To problem zwłaszcza dla 30 procent Polaków, którzy - jak wynika z niedawnego sondażu RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej - nie mają żadnych oszczędności.

Uwaga na pułapki

Nadzwyczajne odsetki, dodatkowe ukryte opłaty, groźby, a nawet ryzyko utraty własnego mieszkania. Korzystanie z usług niektórych firm pożyczkowych wiąże się z wieloma zagrożeniami, których nie wyeliminują nawet kolejne ustawy antylichwiarskie.

Najgroźniejsze przy korzystaniu w chwilówek są pośpiech i nieczytanie podpisywanych dokumentów.

A to właśnie w tych dokumentach zapisane są karne opłaty za każde spóźnienie. To tam zgadzamy się na dodatkowe procenty i prowizje, to wreszcie tam możemy się zgodzić na oddanie komuś naszego mieszkania.

Trzeba czytać wszelkie umowy. Jeżeli w firmie pożyczkowej słyszymy, że nie możemy zabrać dokumentów do domu i spokojnie przeczytać, to nie podpisujmy takiego pisma.

Niestety pośpiech powoduje, że o czytaniu zapominamy. Powoduje też, że swoje kroki kierujemy często do udających rzetelne firmy przestępców. Skutkiem tego może być to, że całkiem legalnie za pożyczone na przykład 500 złotych, będziemy musieli oddać kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.