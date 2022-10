Niebawem rząd złoży pierwszy wniosek o płatność z KPO. Jest nowy minister ds. UE, ale szanse na sukces i uzyskanie pieniędzy są niewielkie. Pytanie, czy nominacja ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka będzie oznaczała zaostrzenie kursu - pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Świeżo mianowany minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk jest od razu rzucany na głęboką wodę. Jeszcze w tym miesiącu Polska może złożyć pierwszy wniosek o płatność w ramach KPO, a to może oznaczać nowy etap konfliktu PiS z UE" - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "DGP". Jak donosi gazeta, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiada złożenie wniosku na czwarty kwartał 2022 r., ale rozmówca gazety "z rządu utwierdzi, że wniosek zostanie wysłany w październiku lub na początku listopada".

"DGP" ocenia, że "jest jednak pewne, że pierwsze podejście do wypłaty z Funduszu Odbudowy skończy się porażką". "Część kamieni milowych już ma niedotrzymane terminy w stosunku do wcześniej deklarowanych. (...) W przypadku niektórych rząd obawia się, czy uda się osiągnąć zadeklarowane wskaźniki (...) są też takie kamienie, o których z góry wiadomo, że ich nie zrealizujemy. MFiPR przekonuje że takich ‘nie identyfikuje’" - czytamy.

"Niezależnie od stanu realizacji kamieni milowych nasz pierwszy wniosek o płatność może przepaść w przedbiegach z uwagi na trwający spór na linii Warszawa-Bruksela o kształt polskiego sądownictwa" - pisze gazeta. "Jeżeli Polska nie wypełni kamieni milowych związanych ze wzmocnieniem ważnych aspektów sądownictwa, a także audytu i kontroli, nie można dokonać płatności" - utrzymuje zacytowana przez "DGP" rzeczniczka KE Veerle Nuyts.

Jak czytamy, "MFiPR twierdzi, że nie ma potrzeby przesuwania terminów realizacji kamieni milowych". "Te, które wchodzą w skład danego wniosku o płatność, muszą być zrealizowane do momentu jego złożenia" - podaje resort. "Stanowisko KE w tej kwestii nie jest aż tak jednoznaczne. ‘Co do zasady państwa członkowskie powinny wdrożyć plan naprawy i odporności zatwierdzony przez Radę w decyzji wykonawczej, który obejmuje jasne cele pośrednie i cele wraz z jasnymi harmonogramami. Zachęcamy państwa członkowskie do przestrzegania terminów przewidzianych w ich planach, zgodnie ze zobowiązaniami określonymi w decyzji wykonawczej Rady’ - mówi Veerle Nuyts" - czytamy w DGP.

Jak pisze dziennik, "PiS spodziewa się, że Bruksela będzie sprawiać problemy", a politycy tej partii "już się odgrażają, że w sytuacji dalszego blokowania KPO polski rząd jest skłonny zaskarżyć Komisję do TSUE". W artkule dodano, że w związku z pogorszonymi relacjami z UE ze stanowiska ustąpił dotychczasowy minister ds. europejskich Konrad Szymański, a na jego miejsce powołany został dotychczasowy wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Pytanie, czy jego nominacja będzie oznaczała zaostrzenie kursu wobec UE" - pisze "DGP". Rozmówca z KPRM zapewnia, że "wszystko zostanie po staremu", ale członek rządu, z którym rozmawiała gazeta "nie ma złudzeń, że po zablokowaniu KPO PiS zaostrzył kurs wobec UE i takie mogą być oczekiwania wobec Szynkowskiego vel Sęka".