Naukowcy twierdzą, że osady były zamieszkane przez lud Upano między około 500 rokiem p.n.e. a 300-600 rokiem naszej ery - mniej więcej wtedy, gdy w Europie dominowało Cesarstwo Rzymskiego.

Budynki mieszkalne i kultowe wzniesiono na ponad 6000 ziemnych kopcach. Otoczone były polami uprawnymi z kanałami odwadniającymi. Największe drogi miały 10 metrów szerokości i rozciągały się na długości od 10 do 20 kilometrów.

Populację takiego miasta trudno określić precyzyjnie. Naukowcy szacują jednak, że miejsce to zamieszkiwało co najmniej 10 000 ludzi, a w szczytowym okresie mogło to być nawet 15-30 tys. mieszkańców. To liczba porównywalna z szacowaną populacją Londynu z czasów rzymskich, wówczas potężnej europejskiej metropolii.

"To pokazuje bardzo duże zagęszczenie ludności i niezwykle zaawansowane społeczeństwo (które tam mieszkało)" - mówi dla AP archeolog z Uniwersytetu Florydy Michael Heckenberger. "Jeśli chodzi o ten region, jest to naprawdę klasa sama w sobie" - dodaje.