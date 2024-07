Europa staje do wyścigu o kosmos

Udany start rakiety to ważny moment dla Europy. Ariane 6 zapewnia autonomiczny dostęp do przestrzeni kosmicznej europejskiej nauce. Wiążą się z tym obserwacje Ziemi, rozwój technologii i możliwości komercyjne. Dzięki wielu funkcjom, które są zupełnie nowe w tej rakiecie, będzie można zebrać więcej danych. Ariane 6 daje również możliwość wynoszenia różnorodnych ładunków na orbitę. Pojazd kosmiczny stworzono tak, by poradził sobie z wynoszeniem satelitów obserwacyjnych, naukowych, meteorologicznych, telekomunikacyjnych i nawigacyjnych.