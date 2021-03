Uzależnienie od smartfona skutkuje słabym snem - wynika z najnowszego badania opublikowanego w piśmie naukowym "Frontiers in Psychiatry". Można z tym jednak walczyć, np. nie używając komputera czy telefonu komórkowego co najmniej godzinę przed snem - podaje CNN.





Badacze przyjrzeli się korzystaniu ze smartfonów przez 1043 studentów w wieku od 18 do 30 lat w londyńskim King's College. Naukowcy poprosili studentów osobiście i online o wypełnienie dwóch kwestionariuszy dotyczących jakości ich snu i korzystania ze smartfonów.

Używając 10-pytaniowego formularza, która została opracowana do oceny uzależnienia od smartfonów u dzieci, prawie 40 proc. studentów uniwersytetu zakwalifikowało się jako uzależnieni od smartfonów - wynika z badania.

Okazało się to zgodne z innymi zgłoszonymi badaniami w populacjach młodych dorosłych na całym świecie, gdzie odsetek uzależnionych wynosi 30-45 proc. - napisali autorzy badania.

"Późna pora korzystania z telefonu była również istotnie związana z uzależnieniem od smartfona, przy czym korzystanie z telefonu po godzinie 1:00 w nocy wiązało się z trzykrotnie większym ryzykiem" - napisali autorzy badania.

Studenci, którzy zgłosili, że bardzo często korzystają z telefonów komórkowych, w kwestionariuszach zaznaczyli również słabą jakość snu. Jest to zgodne z wcześniejszymi badaniami, które wykazały, że nadmierne korzystanie ze smartfonów w nocy wiąże się z trudnościami w zasypianiu, skróceniem czasu trwania snu i zmęczeniem w ciągu dnia. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że korzystanie ze smartfonów przed snem może opóźniać rytm okołodobowy, czyli normalny rytm snu i czuwania organizmu - podaje CNN.

Zasada nr 1 to "żadnych komputerów, telefonów komórkowych ani palmtopów w łóżku i co najmniej godzinę przed snem" - powiedział CNN dr Vsevolod Polotsky, który kieruje podstawowymi badaniami nad snem w oddziale medycyny płuc i intensywnej terapii w amerykańskim Johns Hopkins University School of Medicine. A to dlatego, że "każde źródło światła LED może dodatkowo tłumić poziom melatoniny". Melatonina, wydzielana w 24-godzinnym rytmie okołodobowym, jest często określana jako "hormon snu", ponieważ śpimy lepiej w nocy, kiedy jej poziom jest najwyższy.

Uzależnienie od telefonu komórkowego jest również znane jako nomofobia - określenie na strach przed brakiem możliwości korzystania z telefonu komórkowego czy innego inteligentnego urządzenia - podaje CNN.

Jak zadbać o dobry sen - wskazówki

Eksperci mają kilka wskazówek, jak poradzić sobie z nadmiernym używaniem smartfonu czy internetu: trzeba zaplanować przerwy w pracy, a także wyłączać telefon o określonych porach dnia, np. podczas spotkań, obiadu, zabawy z dziećmi i oczywiście jazdy samochodem - podaje stacja.

Eksperci radzą, by nie korzystać z aplikacji na urządzeniach mobilnych, usunąć z telefonu aplikacje mediów społecznościowych, takie jak Facebook czy Twitter, i zaglądać do nich tylko z laptopa.

Specjaliści zalecają też przełączyć kolory ekranu komórki na czerń i biel, gdyż kolory są bardziej wciągające.