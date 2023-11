Nadchodzi koniec ery smartfonów? Takiego zdania są twórcy przypinki AI Pin firmy Humane. To urządzenie, które można nazwać smartfonem bez ekranu, wykorzystującym w pełni obecne możliwości sztucznej inteligencji. Tekst wyświetlany jest nie na ekranie, a na dłoni.

/ Humane / Materiały prasowe

Czym jest AI Pin? Według twórców - firmy Humane - to pierwsze urządzenie typu "werable", które w pełni wykorzystuje sztuczną inteligencję. To trochę tak, jakbyśmy zabrali ze sobą na spacer Alexę albo Siri, tylko dodatkowo z funkcją robienia zdjęć, odpisywania na wiadomości czy wyświetlania tekstów. I to bez żadnego ekranu.

Jak wygląda obsługa AI Pin? Przede wszystkim ma być intuicyjna. Urządzenie możemy obsługiwać touchpadem, gestami oraz oczywiście głosem. Jest też wbudowany głośnik oraz możliwość sparowania słuchawek.

Co konkretnie można robić dzięki AI Pin? Urządzenie wykorzystuje m.in. narzędzia AI od Microsoftu i OpenAI. Możemy zapytać się co warto odwiedzić w okolicy, gdzie zjeść, zamówić taksówkę, poprosić o wysłanie wiadomości SMS do żony, że już wracamy z miasta itp. A co z odczytywaniem tekstu bez ekranu? To też nie problem, bo AI Pin potrafi wyświetlić tekst na naszej dłoni, dzięki czemu - ruchami palców - możemy też sterować urządzeniem. Czy to wygodne rozwiązanie? Czas pokaże.