Dotychczas wykorzystywany system elektrofizjologiczny służył w oddziale kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie nieprzerwanie od 19 lat. Wyeksploatowany sprzęt został właśnie zastąpiony nowoczesnym systemem zakupionym dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Z nowej aparatury skorzystają pacjenci borykający się z zaburzeniami rytmu serca.

System pozwoli specjalistom z SPWSZ na wykonywanie badań elektrofizjologicznych serca z jeszcze większą precyzją. / Szpital Wojewódzki w Szczecinie /

Elektrofizjologia jest dziedziną kardiologii, która zajmuje się, mówiąc w skrócie, elektryką serca i zaburzeniami rytmu serca. Pacjenci z tym typem schorzeń trafiają do nas i są przez nas diagnozowani. Teraz, z uwagi na nowocześniejszy sprzęt, możemy to robić szybciej, lepiej i dokładniej. Z nowego systemu skorzystają właściwie wszyscy pacjenci, którzy będą mieli wykonywane badania elektrofizjologiczne zwane EKG wewnątrzsercowym, zabiegi ablacji oraz pacjenci, którzy będą mogli mieć wszczepiony stymulator nowego rodzaju, to jest tzw. stymulacja pęczka Hisa albo odnogi pęczka Hisa. Te urządzenia są wszczepiane w kraju od kilku lat, my zyskujemy tę możliwość teraz. Mamy nadzieję, że nowy system będzie nam służył co najmniej tyle lat, ile stary - tłumaczy dr n. med. Tomasz Rozpara, kardiolog ze Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

Sprzęt, którym szpital dysponował do tej pory, został zakupiony w 2004 roku.

System był wyeksploatowany i dość awaryjny. Na dodatek straciliśmy wsparcie serwisowe, części zamienne po prostu przestały być produkowane. Dlatego tak zależało nam na zakupie nowego systemu. Nie byłoby nas na niego stać, gdyby nie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, za które bardzo dziękuję - mówi Małgorzata Usielska, dyrektor SPWSZ.

System kosztował 645.300,00 zł. Aż 590 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Nowy system został już zainstalowany, a pierwsze badania elektrofizjologiczne z jego wykorzystaniem zostały już przeprowadzone.