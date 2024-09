Harriota avia - to nazwa odkrytego przez nowozelandzkich naukowców "rekina widmo", który żyje na dużych głębokościach w Oceanie Spokojnym – podała brytyjska stacja BBC. Gatunek ten charakteryzuje się niezwykle długim pyskiem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Rekiny duchy" są blisko spokrewnione z rekinami i płaszczkami. Nie mają łusek, a ich szkielety są w całości zbudowane z chrząstki. Zazwyczaj żyją one na dużych głębokościach sięgających do 2600 m.



Ich siedlisko sprawia, że trudno je badać i monitorować, co oznacza, że niewiele wiemy o ich biologii ani o tym, czy stanowią zagrożenie - powiedziała w rozmowie z BBC jedna z nowozelandzkich naukowczyń dr Brit Finucci, która opisała nowy gatunek.