Pozostałości budowli, która była średniowieczną siedzibą papieży, zostały odkryte w Rzymie. To na Lateranie mieszkali papieże, zanim przenieśli się do Watykanu.

/ fot: ITALIAN MINISTRY OF CULTURE PRESS OFFICE / PAP/EPA

Okrycia dokonano podczas prac remontowych przed mającym odbyć się w Rzymie w przyszłym roku jubileuszem na placu przed bazyliką św. Jana na Lateranie. Spodziewanych jest wtedy 30 milionów pielgrzymów z całego świata.

Po usunięciu wierzchniej warstwy ziemi oczom archeologów ukazały się mury, które otaczały monumentalną bazylikę, wybudowaną w IV wieku na polecenie cesarza Konstantyna Wielkiego. Zgoda na jej budowę była sygnałem, że chrześcijaństwo jest religią tolerowaną w Rzymskim Cesarstwie.

Przy bazylice aż do 1305 roku istniała siedziba kolejnych papieży. Mur otaczał także ich pałac.

Potem siedziba papieska została tymczasowo przeniesiona do Awinionu we Francji. Po powrocie papiestwa do Włoch, siedzibę przeniesiono już do Watykanu.

Każdy kamień opowiada nam historię - powiedział o odkryciu na placu na Lateranie minister kultury, Gennaro Sanguiliano.

