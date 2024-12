Z Centrum Kosmicznego Satish Dhawan w Sriharikota w Indiach, na pokładzie rakiety PSLV-XL, ma zostać dziś wystrzelona na orbitę sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej Proba-3. Ten satelita to tak naprawdę zestaw dwóch próbników, które będą miały zademonstrować precyzyjny lot w formacji i przy okazji umożliwić badania sztucznie wywoływanego zaćmienia Słońca. Start zaplanowano na godz. 11:38 czasu polskiego. Czterostopniowa rakieta nośna PSLV-XL z Indii została wybrana ze względu na wysoką wydajność w połączeniu z odpowiednią dla takiej demonstracyjnej misji ceną.

Schemat eksperymentów sondy Proba-3 / ESA - P. Carril / Materiały prasowe

Start rakiety będzie relacjonowany przez Indyjską Organizację Badań Kosmicznych (ISRO); można go oglądać za pośrednictwem ESA Web TV oraz na kanale YouTube ISRO. Transmisja rozpocznie się ok. godz. 11:08 czasu polskiego, pół godziny przed planowanym startem. Rozdzielenie satelitów ma nastąpić około 18 minut po starcie, a pierwsze nawiązanie sygnału przez zespół kontroli lotu w ośrodku ESA ESEC w Redu w Belgii przewidywane jest mniej więcej kwadrans później.

Najnowsza sonda demonstracyjna ESA na orbicie, Proba-3, to w rzeczywistości dwa statki kosmiczne wystrzelone razem, które na orbicie rozdzielą się, by przetestować możliwość precyzyjnego lotu w formacji, z dokładnością do jednego milimetra. By potwierdzić swoje możliwości, Proba-3 będzie realizować ambitną misję naukową. Para próbników ustawi się precyzyjnie względem Słońca w odległości 150 metrów tak, aby jeden rzucał precyzyjnie kontrolowany cień na drugi. Blokując ognisty dysk Słońca, statek kosmiczny Proba-3 "Occulter" będzie naśladować ziemskie całkowite zaćmienie Słońca, by w ten sposób stworzyć możliwość obserwacji korony słonecznej. Drugi statek kosmiczny Proba-3 "Coronagraph" wyposażono w instrumenty odpowiednie do tych obserwacji.

/ ESA - P. Carril / Materiały prasowe

Na Ziemi całkowite zaćmienia Słońca występują średnio co 18 miesięcy i trwają tylko kilka minut. Naukowcy zajmujący się badaniami Słońca muszą podróżować po całym świecie, by skorzystać z takich okazji. Proba-3 będzie w stanie tworzyć zaćmienia Słońca na żądanie, obserwując koronę słoneczną dokładniej niż jakikolwiek wcześniejszy instrument naziemny lub kosmiczny. Co więcej, czas obserwacji bedzie wynosił nawet 6 godzin na każdą, niespełna 20-godzinną orbitę.

Proba-3 przeprowadzi również serię ogólnych eksperymentów z lataniem w formacji, których celem jest potwierdzenie możliwości prowadzenia w kosmosie misji, której instrumenty mogą być dzielone między wieloma platformami. Proba-3 wymaga silnie wydłużonej, eliptycznej orbity, sięgającej ponad 60 000 km od Ziemi. Testy lotów w formacji będą prowadzone właśnie u szczytu tej orbity, gdzie zakłócenia grawitacyjne od Ziemi są możliwie najmniejsze, a zmiany pozycji będą wymagały mniejszych ilości paliwa.