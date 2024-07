Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wsparło spółkę LabFarm kwotą ponad 9 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone na rozwój technologii wytwarzania mięsa metodą komórkową – dowiedział się PAP. Dotychczas projekt finansowany był ze środków prywatnych.

LabFarm produkuje mięso komórkowe, tj. takie, które powstaje z komórek pobranych od zwierząt, ale jest hodowane poza zwierzęciem. To jedyna polska spółka, która wytwarza mięso w ten sposób.

LabFarm wnioskował o grant w wysokości ponad 16 mln zł. Ostatecznie NCBR przyznało 9 mln zł na okres 2 lat i 9 miesięcy. Finansowanie rozpocznie się od 1 sierpnia br.

Pierwszy pulpecik z drobiowego mięsa komórkowego

Laboratorium LabFarmu rozpoczęło pracę w grudniu 2022. Pierwsza faza, rozwojowo-badawcza, jest przewidziana na 2 lata i obejmuje etap hodowli w bioreaktorach o pojemności do 200 litrów. Jeszcze przed zakończeniem tego etapu w czerwcu br. udało się spółce zaprezentować pierwszy wyprodukowany w technologii komórkowej prototyp pulpecika z drobiowego mięsa komórkowego.

Pieniądze z grantu mają pomóc m.in. w zwiększeniu mocy produkcyjnych, optymalizacji bioprocesów, pracy nad autorskimi recepturami pożywek czy zwiększaniu zatrudnienia.

Spółka chce także pracować nad prototypem karmy mokrej dla zwierząt. Jej pracownicy prowadzą już rozmowy z jednym z brytyjskich producentów.

W planach jest także rozwój marki własnej, pod którą LabFarm wprowadzi swoje produkty na rynki europejskie.

Obecnie pracami nad produkcją mięsa komórkowego zajmuje się ok. 174 firm na całym świecie. Z końcem 2023 roku odnotowano wzrost inwestycji w tym sektorze, a łączna ich wartość wyniosła ponad 3 mld dolarów. Zgodnie z przewidywaniami, do końca 2024 r. przemysł ten ma osiągnąć wartość ok. 9,3 mld dol., a do 2030 r. - 25 mld dol.