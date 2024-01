Misja Axion Space 3 zakończona sukcesem. Na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) dotarła czteroosobowa załoga, wśród nich pierwszy astronauta z Turcji. Astronauci dwutygodniowej misji Ax-3 opuszczą ISS ok. 3 lutego. Ich kapsuła, po wejściu w atmosferę, wyląduje u wybrzeży Florydy.

ISS orbitująca nad Ziemią - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kapsuła Crew Dragon zacumowała do ISS ok. godz. 11:40 czasu polskiego, w odległości ok. 400 km nad powierzchnią Ziemi.