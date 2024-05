Trzy osoby zginęły, a kolejne trzy zostały ranne nad ranem w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Odessę na południu Ukrainy - powiadomił szef władz obwodu odeskiego Ołeh Kiper w komunikacie na Telegramie. To już kolejny atak Rosjan na to portowe miasto w ostatnich dniach - w poniedziałek rosyjski pocisk uderzył w placówkę edukacyjną w Odessie, zabijając pięć osób. Pięcioro młodych Rosjan w wieku od 19 do 22 lat zostało w poniedziałek zatrzymanych pod zarzutem współpracy z Ukrainą i podpalenia w nocy z 25 na 26 kwietnia rosyjskiego śmigłowca wojskowego na lotnisku w Moskwie. we wtorek te osoby stanęły przed sądem - powiadomił niezależny rosyjski portal Moscow Times. Środa jest 798. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w naszej relacji z 01.05.2024 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Służby ratunkowe na miejscu rosyjskiego ataku w Charkowie (zdjęcie z 30 kwietnia br.); w ataku zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA 06:54 Lewan Chabeiszwili, lider głównej gruzińskiej partii opozycyjnej, Zjednoczonego Ruchu Narodowego, został dotkliwie pobity podczas wtorkowego protestu w Tbilisi przeciwko tzw. ustawie o agentach zagranicznych - poinformował Reuters, powołując się na przedstawiciela tej partii. W proteście przed siedzibą parlamentu uczestniczyły we wtorek wieczorem tysiące osób. Policja użyła przeciwko demonstrantom armatek wodnych, gumowych kul i gazu łzawiącego. Była to kolejna demonstracja odkąd rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie wznowiła na początku kwietnia procedowanie ustawy o przejrzystości wpływów zagranicznych. W ubiegłym roku w wyniku masowych protestów oraz wezwań państw zachodnich Gruzińskie Marzenie wycofało się z przyjęcia ustawy. Tym razem partia władzy jest zdeterminowana, by uchwalić prawo, które, jak przekonuje, zapewni "przejrzystość finansowania" NGO, opozycji i mediów. Wzorowana na rosyjskiej ustawa, stąd nazwana też po prostu "ustawą rosyjską" lub "ustawą o agentach zagranicznych", przewiduje, że osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 proc. środków finansowych z zagranicy podlegałyby rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. Resort sprawiedliwości będzie mógł pod dowolnym pretekstem przeprowadzać kontrole takich organizacji. Przedstawiciele USA, UE, ONZ wyrażają zaniepokojenie z powodu wznowienia praw nad ustawą i apelują do władz Gruzji o wycofanie się z projektu. Zwracają m.in. uwagę, że stoi on w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. Gruzja w grudniu 2023 r. otrzymała status kandydata do UE. 06:40 Trzy osoby zginęły, a kolejne trzy zostały ranne nad ranem w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Odessę na południu Ukrainy - powiadomił szef władz obwodu odeskiego Ołeh Kiper w komunikacie na Telegramie. Ołeh Kiper poinformował, że w wyniku ataku uszkodzona został infrastruktura cywilna. Agencja Reutera przypomina, że w poniedziałek rosyjski pocisk uderzył w placówkę edukacyjną w Odessie, zabijając pięć osób. 06:25 "Pokój w Unii Europejskiej jest zależny od zabezpieczenia wschodniej granicy" - głosi wspólna deklaracja członków Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego. Delegaci, w tym z Polski, odwiedzili fińsko-rosyjskie przejście graniczne w Kuhmo, najbardziej wysunięty na wschód punkt kontroli na terenie UE. Rosja prowadzi hybrydową wojnę z Zachodem - oświadczył fiński deputowany Pauli Aalto-Setala. Wielu kolegów przyznało, że dopiero na miejscu, zagrożenie wymierzone w Finlandię oraz inne kraje graniczne, nabrało konkretnego wymiaru - dodał. Parlamentarzyści z Estonii, Litwy, Łotwy, a także Polski i Szwecji odwiedzili posterunek graniczny Vartius w Kuhmo w fińskiej prowincji Kainuu, który w związku operacją hybrydową został zamknięty po raz pierwszy w listopadzie ubiegłego roku. Polskich parlamentarzystów reprezentował poseł Jarosław Wałęsa. "Najbardziej wysuniętą na wschód granicę UE należy zabezpieczyć nie tylko przed zagrożeniem hybrydowym w związku z instrumentalnym napływem migrantów, ale także przed zagrożeniem militarnym" - podkreślono we wspólnej deklaracji. 06:11 Pięcioro młodych Rosjan w wieku od 19 do 22 lat zostało w poniedziałek zatrzymanych pod zarzutem współpracy z Ukrainą i podpalenia w nocy z 25 na 26 kwietnia rosyjskiego śmigłowca wojskowego na lotnisku w Moskwie. we wtorek te osoby stanęły przed sądem - powiadomił niezależny rosyjski portal Moscow Times. Domniemanych sprawców oskarżono o działalność terrorystyczną. Według rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości nieformalny przywódca grupy, obywatel Rosji Stanisław Chamidulin, miał podpalić śmigłowiec w zamian za obietnicę wynagrodzenia złożoną mu przez ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Wszyscy zatrzymani pozostaną w areszcie tymczasowym do 27 czerwca. Według doniesień telegramowego kanału Baza, uważanego za powiązany z rosyjskimi strukturami siłowymi, młodzi ludzie oskarżeni o współpracę z HUR pochodzą z różnych zakątków kraju - z Nowosybirska na Syberii, miasta Norylsk położonego za kołem podbiegunowym oraz z obwodu rostowskiego w europejskiej części Rosji. 26 kwietnia HUR poinformował, że ubiegłej nocy na lotnisku Ostafjewo w Moskwie, należącym do rosyjskiego ministerstwa obrony, został zniszczony śmigłowiec wielozadaniowy Ka-32. HUR podkreślił, że rosyjskie siły zbrojne wykorzystywały wcześniej tę maszynę podczas agresji na Ukrainę. Ta operacja była pierwszym potwierdzonym przypadkiem zniszczenia rosyjskiego uzbrojenia lub sprzętu wojskowego w Moskwie od początku inwazji Kremla na sąsiedni kraj, rozpoczętej w lutym 2022 roku. >>>NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z WTORKU ZNAJDZIECIE TUTAJ<<< Cezary Faber