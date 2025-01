Owoce czarnego bzu, znane i cenione za swoje właściwości lecznicze, mogą być także sekretną bronią w walce z nadwagą i problemami metabolicznymi - donosi najnowsze wydanie pisma "Nutrients". Badanie przeprowadzone przez zespół z Washington State University (USA) rzuca nowe światło na korzyści płynące z codziennego spożywania soku z czarnego bzu.

Sok z czarnego bzu ułatwia odchudzanie / Shutterstock

Odkrycia, które zmieniają podejście do diety

W ramach badania klinicznego grupa dorosłych osób z nadwagą przez tydzień codziennie spożywała 340 ml soku z czarnego bzu. Wyniki były obiecujące - nie tylko zaobserwowano pozytywne zmiany w mikrobiomie jelitowym, ale także poprawę tolerancji glukozy i zwiększenie utleniania tłuszczów. Co więcej, uczestnicy badania odnotowali średnio 24-procentowy spadek poziomu glukozy we krwi oraz 9-procentowy spadek poziomu insuliny, co świadczy o znaczącej poprawie w przetwarzaniu cukrów.

Czarny bez - nie tylko na przeziębienie

Choć czarny bez jest powszechnie stosowany w celu wsparcia odporności i leczenia grypy, jego inne potencjalne korzyści zdrowotne pozostawały do tej pory nie w pełni zbadane.

Badanie to pokazuje, że czarny bez może odgrywać znaczącą rolę w poprawie zdrowia metabolicznego, w tym w regulacji poziomu cukru we krwi i wspieraniu zdrowego mikrobiomu jelitowego.

Patrick Solverson, adiunkt w Katedrze Żywienia i Fizjologii Ćwiczeń na Wydziale Medycyny WSU Elson S. Floyd, podkreśla niedocenianą dotąd wartość czarnego bzu dla zdrowia człowieka. Zaczynamy teraz dostrzegać jego wartość dla zdrowia człowieka. Badanie to przyczynia się do rosnącej liczby dowodów na to, że czarny bez, który był stosowany jako ludowy środek leczniczy od wieków, ma liczne korzyści dla zdrowia metabolicznego, a także prebiotycznego - mówi Solverson.