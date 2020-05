Ze względu na pandemię COVID-19 osiemnasta edycja Konkursu Chopinowskiego została przełożona o rok. Konkurs odbędzie się w dniach 2-23 października 2021 w Filharmonii Narodowej w Warszawie - podali organizatorzy.

Konferencja prasowa dot. XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Zdjęcie archiwalne / Andrzej Lange / PAP

Decyzję o przeniesieniu Konkursu podjął minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, w porozumieniu z dyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, dr Arturem Szklenerem. Decyzję poprzedziły konsultacje z resortem zdrowia oraz głównym inspektorem sanitarnym.

Pragniemy zapewnić wszystkich zainteresowanych, że dokładamy wszelkich starań, aby osiemnasta edycja Konkursu Chopinowskiego była dokładnie taka, jak oczekiwaliśmy, by wpisała się we wspaniałą, budowaną przez dekady tradycję tego wydarzenia. W Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina trwają obecnie intensywne prace nad przeniesieniem Konkursu na rok 2021 - mówi dyrektor Artur Szklener.



Lista pianistów dopuszczonych do eliminacji nie ulegnie zmianie, zaś bilety zakupione na przesłuchania konkursowe zachowują ważność.



Szczegółowe informacje dotyczące XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina zostaną podane 14 maja.