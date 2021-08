We Wrocławiu trwają zdjęcia do serialu "Wielka woda". Jego akcja osadzona będzie w czasach powodzi tysiąclecia, która w 1997 roku nawiedziła Polskę. Reżyserem jest Jan Holoubek. Główne role grają Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt i Ireneusz Czop, a na ekranie towarzyszą im m.in. Anna Dymna, Jerzy Trela oraz Blanka Kot. Serial w 2022 r. trafi na platformę Netflix.

Ireneusz Czop / Strefa Gwiazd/Stach Leszczyński / PAP

Netflix poinformował, że serial "Wielka woda" będzie miał 6 odcinków. Jego producentką oraz pomysłodawczynią jest Anna Kępińska. Za scenariusz odpowiadają Kasper Bajon i Kinga Krzemińska, a za reżyserię Jan Holoubek i Bartłomiej Ignaciuk.

"Fala powodziowa zbliża się do stolicy Dolnego Śląska. Aby oszczędzić miasto przed niszczącym żywiołem, zapada trudna decyzja o wysadzeniu wałów przeciwpowodziowych w wiosce pod Wrocławiem. Jak jedna decyzja wpłynie na życie całej społeczności? Trójka głównych bohaterów, postawiona w obliczu sytuacji ekstremalnej, zmierzy się z wydarzeniami, których następstwem będzie ogrom zniszczeń oraz śmierć niewinnych osób" - taki zarys fabuły serialu przedstawił Netflix.



Jak wygląda obsada "Wielkiej wody"?

Ujawniono też, że Agnieszka Żulewska wcieli się w rolę Jaśminy Tremer - hydrolog, która po wielu latach wraca do rodzinnego Wrocławia, by pomóc władzom miasta przygotować się na nadchodzącą powódź. Tomasz Schuchardt zagra Jakuba Marczaka - urzędnika z dużymi ambicjami, który samotnie wychowuje nastoletnią córkę. Z kolei bohater grany przez Ireneusza Czopa to Andrzej Rębacz, który nie chce dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego w pobliżu jego rodzinnej wsi. Jego ojca zagra Jerzy Trela.

W obsadzie "Wielkiej wody" są także: Anna Dymna, Blanka Kot, Jacek Beler, Klara Bielawka, Lech Dyblik, Roman Gancarczyk, Łukasz Garlicki, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki, Łukasz Lewandowski, Leszek Lichota, Maria Maj, Adam Nawojczyk, Marta Nieradkiewicz, Katarzyna Pośpiech, Piotr Rogucki, Tomasz Sapryk, Katarzyna Pośpiech, Dariusz Toczek, Piotr Trojan i Grzegorz Warchoł.

Już w 2022 roku, do zróżnicowanego gatunkowo katalogu Netflix, dołączy dramat katastroficzny Wielka woda. Szczególnie cieszy nas, że tak ważne dla wrocławian i Polaków wydarzenia, zainspirowały wybitnych twórców do stworzenia nowego serialu dla Netflix, a fragmenty naszej historii i kultury dotrą oraz będą intrygować widzów na całym świecie - podkreśla Anna Nagler, dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych platformy Netflix.

"Wielka woda" będzie już drugim polskim serialem dla platformy Netflix osadzonym w czasach powodzi tysiąclecia. Odegrała ona bardzo ważną rolę w wyreżyserowanym przez Jana Holoubka "Rojście '97".