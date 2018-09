"To jest wielkie wyzwanie, nieoczekiwana przygoda" - mówi w rozmowie z RMF FM Ireneusz Czop. W powstającym właśnie filmie "Broad Peak" aktor wciela się w rolę tragicznie zmarłego himalaisty Macieja Berbeki. "Moja podróż po historii życia Maćka Berbeki bardzo wciąga, on jest magnetyczny" - dodaje aktor.

Filmowcy mają za sobą zdjęcia w Karakorum / fot. Leszek Dawid / Materiały prasowe

Leszek Dawid, reżyser "Jesteś Bogiem" o zespole Paktofonika ponownie sięga po prawdziwą historię. Tym razem przedstawia zmagania Macieja Berbeki z masywem Broad Peak. W 1988 roku polski himalaista jako pierwszy przekroczył zimą granicę 8 tysięcy metrów w Karakorum. W 2013 roku powrócił na "Szeroki Szczyt", by spełnić marzenie i zdobyć wierzchołek potężnej góry.

"Cieszę się, że daliśmy radę, pokonaliśmy własne słabości"

To była trudna, wymagająca praca - mówi RMF FM Leszek Dawid / fot. Leszek Dawid / Materiały prasowe

Za ekipą filmową zdjęcia m.in na zboczach ośmiotysięcznika w Karakorum, na wysokości 5600 metrów. To była trudna, wymagająca praca - mówi RMF FM Leszek Dawid. Byliśmy przekonani, że zdjęcia do filmu muszą być zrealizowane w miejscach, w których toczyła się ta historia - wspomina jeden z producentów, Dawid Janicki. Wyprawa była bardzo trudna, jednak to, że część ekipy przebywała przez dłuższy czas na wysokości 5 tys. m n.p.m., doda autentyczności naszemu filmowi. Cieszę się, że daliśmy radę, pokonaliśmy własne słabości i przynajmniej w części poczuliśmy się jak himalaiści, o których opowiadamy - dodaje Janicki.

Kto znalazł się w obsadzie filmu?

W rolę Macieja Berbeki wciela się Ireneusz Czop / fot. Leszek Dawid / Materiały prasowe

Żonę himalaisty, zmarłą niedawno Ewę Dyakowską-Berbekę, zagra Maja Ostaszewska. Najtrudniejsze w tym, co mi przypadło w udziale jest to, w jaki sposób oddać, jak niezwykłą i udaną byli parą, jak bardzo byli ze sobą związani. Dla mnie to bardzo ważny projekt również dlatego, że zdążyłam poznać Ewę Berbekę. Była bardzo zadowolona, że będę ją grała. Chciałabym, żeby była zadowolona z efektów mojej pracy. Oczywiście, niestety, już tego nie usłyszę - mówi w RMF FM Maja Ostaszewska.

W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Dawida Ogrodnika (Adam Bielecki), Łukasza Simlata (Krzysztof Wielicki), Piotra Głowackiego (Aleksander Lwow), Tomasza Sapryka (Andrzej Zawada), Macieja Raniszewskiego (Tomasz Kowalski) i Macieja Kuliga (Artur Małek).

Film ma trafić do kin w 2020 roku

Film ma trafić do kin w 2020 roku / Dariusz Załuski / Materiały prasowe



Pierwsze spotkanie twórców z publicznością odbędzie się 22 września podczas XXIII Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. Z początkiem września ruszyła kolejna transza zdjęć - w Warszawie, Radomiu i Zakopanem. Premiera filmu "Broad Peak" planowana jest na marzec 2020 roku.

(mn)