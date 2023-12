Film "Barbie" Grety Gerwig zdobył 9 nominacji i został faworytem 81. Złotych Globów. Szanse na 8 statuetek mają twórcy "Oppenheimera" Christophera Nolana. Po 7 nominacji otrzymały filmy "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese i "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa. Statuetki, przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, zostaną wręczone już 7 stycznia 2024 r.

Margot Robbie i Ryan Gosling na planie "Barbie" / SplashNews.com / East News

Film "Barbie" Grety Gerwig zdobył nominacje w kategoriach: najlepsza komedia lub musical, reżyseria, scenariusz (Greta Gerwig i Noah Baumbach), aktorka w komedii lub musicalu (Margot Robbie), aktor drugoplanowy (Ryan Gosling), piosenka ("What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneasa, "Dance the Night" Caroline Ailin, Dua Lipy, Marka Ronsona i Andrew Wyatta, "I’m Just Ken" Marka Ronsona i Andrew Wyatta) oraz osiągnięcie filmowe i kasowe (Warner Bros.).

Wideo youtube

"Oppenheimer" Christophera Nolana może liczyć na 8 statuetek - za najlepszy film dramatyczny, reżyserię, scenariusz (Christopher Nolan), muzykę (Ludwig Göransson), osiągnięcie filmowe i kasowe (Universal Pictures), dla aktora w dramacie (Cillian Murphy), aktora drugoplanowego (Robert Downey Jr.) oraz dla aktorki drugoplanowej (Emily Blunt).

Wideo youtube

Po 7 nominacji otrzymały "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese i "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa.

Wideo youtube

Nowy obraz twórcy "Irlandczyka" może zostać uhonorowany w kategoriach: najlepszy film dramatyczny, reżyseria, scenariusz (Martin Scorsese i Eric Roth), aktor w dramacie (Leonardo DiCaprio), aktorka w dramacie (Lily Gladstone), aktor drugoplanowy (Robert De Niro) oraz muzyka (Robbie Robertson). Natomiast "Biedne istoty" zostały dostrzeżone w kategoriach: najlepsza komedia lub musical, reżyseria, scenariusz (Tony McNamara), aktorka w komedii lub musicalu (Emma Stone), aktor drugoplanowy (Willem Dafoe, Mark Ruffalo) i muzyka (Jerskin Fendrix).

Wideo youtube

Oprócz "Czasu krwawego księżyca", "Oppenheimera" i "Biednych istot" statuetka dla najlepszego filmu dramatycznego może przypaść "Past Lives" Celine Song, "Maestro" Bradleya Coopera, "Anatomii upadku" Justine Triet oraz zrealizowanej w koprodukcji brytyjsko-amerykańsko-polskiej "Strefie interesów" Jonathana Glazera.

Wideo youtube

"Strefa interesów" powalczy też o nagrody dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego i za najlepszą muzykę (Mica Levi). W tej pierwszej kategorii jej konkurentami będą: "Past Lives", "Anatomia upadku", "Opadające liście" Akiego Kaurismakiego, "Io Capitano" Matteo Garrone'a oraz "Śnieżne bractwo" Juana Antonio Bayony.

Wideo youtube





W gronie nominowanych w kategorii najlepsza komedia lub musical - obok "Barbie" i "Biednych istot" - znaleźli się "May December" Todda Haynesa, "Przesilenie zimowe" Alexandra Payne'a, "American Fiction" Corda Jeffersona i "Air" Bena Afflecka.