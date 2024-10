"Sinister" najstraszniejszym tegorocznym horrorem. Wyboru dokonano na podstawie tętna ochotników, które mierzono w trakcie seansów. Im szybciej widzom przyspieszał puls, tym wyższe miejsce zajął film.

Zdjęcie ilustracyjne

W klimat Halloween pozwalają wejść nie tylko wymyślne kostiumy i pałaszowanie dyniowych przysmaków, ale też oglądanie horrorów. W wyborze odpowiednich produkcji może pomóc projekt "The Science of Scare", w ramach którego co roku wybierane są najbardziej upiorne filmy grozy.

Za projektem firma MoneySupermarket, która realizuje go od 2020 roku. Od tego czasu co roku publikuje listę najbardziej przerażających horrorów.

W "The Science of Scare" biorą udział ochotnicy, którym w trakcie seansów mierzone jest tętno. Następnie filmy klasyfikowane są na podstawie tego, jak bardzo podczas seansu widzom przyśpieszył puls.

"Sinister" znów na czele

Tegoroczne badanie wykazało, że najbardziej upiornym filmem grozy jest obraz Scott Derricksona z 2012 roku, zatytułowany "Sinister".

Produkcja, w której występuje Ethan Hawke, to historia autora popularnych powieści kryminalnych. Przeprowadza się on z rodziną do starego domu, mając nadzieję, że nowe miejsce pozwoli mu napisać kolejną bestsellerową powieść.

Niespodziewanie, jego własny dom staje się źródłem inspiracji po tym, jak odkrywa na strychu projektor i pudło filmów. Okazuje się, że taśmy są zapisem brutalnych zbrodni, między innymi na poprzednich właścicielach jego nowego domu.

Z pomiarów wynika, że tętno widzów oglądających ten film podskoczyło w trakcie seansu o 34 proc. Dlatego też film ten został okrzyknięty najbardziej przerażającym filmem grozy.

Na drugim miejscu zestawienia uplasował się "Host" - brytyjski niezależny horror z 2020 roku, wyreżyserowany przez Roba Savage'a. Jego akcja rozgrywa się w całości podczas rozmowy wideo na Zoomie. Film opowiada o grupie przyjaciół próbujących uciec przed demonem, którego przypadkowo przywołali podczas seansu online.

Trzecie miejsce w zestawieniu zajął kanadyjski horror "Skinamarink". W pierwszej dziesiątce zestawienia wymienione są także takie tytuły, jak: "Naznaczony", "Obecność", "Dziedzictwo. Hereditary", "Uśmiechnij się", "Egzorcyzmy Emily Rose", "Mów do mnie" i "Hell House LLC".