8 maja na platformie Netflix pojawi się serial "The Eddy", w którym jedną z głównych ról zagrała Joanna Kulig. Do sieci trafił już pierwszy zwiastun tej produkcji. Wśród jej twórców jest reżyser takich nagradzanych filmów jak "Whiplash" i "La La Land" - Damien Chazelle.

Jak zapowiada Netflix, "The Eddy" to dramat muzyczny rozgrywający się we współczesnym Paryżu. Jego akcja koncentruje się wokół klubu jazzowego, jego właściciela, miejscowego zespołu i pełnego niebezpieczeństw miasta, które ich otacza. Twórcami serialu są: Damien Chazelle, Alan Poul, Glen Ballard i Jack Thorne.



Serial ma osiem odcinków. Każdy z czwórki reżyserów (Damien Chazelle, Houda Benyamina, Laila Marrakchi i Alan Poul) wyreżyserował dwa z nich.





Głównych bohaterów serialu grają André Holland (Elliot Udo), Joanna Kulig (Maja), Amandla Stenberg (Julie), Tahar Rahim (Farid), Leila Bekhti (Amira), Adil Dehbi (Sim) i Benjamin Biolay (Franck Levy).

Dwa pierwsze odcinki serialu zostały wczoraj pokazane na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.