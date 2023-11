The Beatles: Dziedzictwo to radiowy dokument przygotowany przez brytyjskiego dokumentalistę Kevina Howletta z okazji premiery nowej edycji składanek zespołu The Beatles 1962-1966 ("The Red Album") i 1967-1970 ("The Blue Album"). W polskiej wersji gospodarzem programu jest dziennikarz Radia RMF24 i RMF FM Marcin Jędrych. Posłuchaj!

The Beatles, 1969. Photo by Bruce McBroom / © Apple Corps Ltd /

W programie twórczość zespołu przybliżają m.in. Tom Petty, Dave Grohl, Brian Wilson, Mark Ronson.

Audycję przygotowano specjalnie z okazji reedycji dwóch albumów The Beatles: "The Red Album" oraz "The Blue Album" - obie płyty trafiły właśnie do sprzedaży (od piątku 10 listopada). Zapowiada je singiel "Now and Then".

To ostatni utwór zespołu - napisany i zaśpiewany przez Johna Lennona, dopracowany przez Paula McCartneya, George’a Harrisona i Ringo Starra, wreszcie - ponad cztery dekady później - dokończony przez Paula i Ringo.

Historia piosenki "Now and Then"

The Beatles, Twickenham Film Studios, 1965 / © Apple Corps Ltd /

Historia piosenki "Now and Then" zaczyna się w drugiej połowie lat 70. Wtedy John nagrał demo z wokalem i pianinem w swoim nowojorskim mieszkaniu w Dakota Building. W 1994 roku Yoko Ono Lennon przekazała nagranie Paulowi, George’owi i Ringo, razem z demówkami Johna do "Free As A Bird" oraz "Real Love" - te utwory wydano jako single odpowiednio w 1995 i 1996 w ramach projektu "The Beatles Anthology". W tym samym czasie Paul, George i Ringo nagrali swoje partie i ukończyli wstępny miks "Now and Then" z Jeffem Lynnem w roli producenta.

W tamtym czasie, technologiczne ograniczenia uniemożliwiły oddzielenie ścieżki wokalnej i pianina Johna, by uzyskać czysty, niezamglony miks potrzebny do ukończenia piosenki. "Now and Then" trafiło do szuflady z nadzieją, że kiedyś technologia umożliwi właściwe pochylenie się nad utworem.

W 2022 roku Peter Jackson i jego ekipa realizatorów dźwięku, dowodzona przez Emile de la Rey, wykorzystali nową technologię do pozostawionej przez Johna demówki, oddzielając wokal od instrumentów, a jednocześnie zachowując w całości czysty głos Lennona.

Z kolei Paul i Ringo rozpoczęli prace nad ukończeniem utworu. Poza wokalem Johna, "Now and Then" ma partie elektrycznej i akustycznej gitary nagranej w 1995 przez George’a, nową partię perkusji Ringo oraz bas, gitarę i pianino Paula dopasowane do pianina Johna. Paul dodał slide’owe solo na gitarze zainspirowane Georgem. Paul i Ringo są także odpowiedzialni za chórki w refrenie.

Paul nadzorował sesje nagraniowe w Capitol Studios w Los Angeles, gdzie do utworu nagrano melancholijne smyczki - ich brzmienie to kwintesencja The Beatles. Autorami tej partii są Giles Martin, Paul oraz Ben Foster. Paul i Giles dodali także ostatni, subtelny element: chórki z oryginalnych nagrań "Here, There And Everywhere", "Eleanor Rigby" i "Because", wplecione w nową piosenkę za pomocą technologii dopracowanych przy pracach nad albumem i koncertami "LOVE". Gotowy utwór został wyprodukowany przez Paula i Gilesa oraz zmiksowany przez Spike’a Stenta.

Dokument The Beatles: Dziedzictwo zostanie wyemitowany również w innych stacjach należących do Bauer Media Group w całej Europie: Absolute Radio i Greatest Hits Radio w Wielkiej Brytanii, Radio Nostalgia w Finlandii, Radio Vinyl w Szwecji, Norwegii i Danii oraz M80 Radio w Portugalii.

