Od wydania nowego singla Beatlesów zainteresowanie grupą przeżywa prawdziwy renesans. Brytyjskie media ostrzegają fanów, którzy pragną odwiedzić legendarne studia na Abbey Road, żeby uważali. Mogą bowiem znaleźć się w podróży, której wcale nie planowali.

Jeśli nie będziemy ostrożni, wycieczka do Abbey Road może zakończyć się na stacji podmiejskiej kolejki we wschodnim Londynie o identycznej nazwie. Jak donoszą brytyjskie media, takie pomyłki zdarzają się często, a widok zdumionych turystów 15 kilometrów od faktycznego celu podróży nie dziwi lokalnych mieszkańców.

Na raczej ponuro wyglądającej Abbey Road Station wywieszono nawet tablicę informującą fanów Beatlesów, że by odwiedzić legendarne studia, muszą udać się w przeciwnym kierunku do zachodniego Londynu, gdzie Beatlesi nagrywali swoje płyty.

Tuż obok wiktoriańskiego budynku znajduje się tam słynna zebra - przejście uliczne, na którym sfotografowano Beatlesów przechodzących przez jezdnię. Kultowe już dziś zdjęcie trafiło na okładkę płyty zatytułowanej Abbey Road.

Właściciele niewielkich sklepików, które znajdują się nieopodal odległej stacji Abbey Road Station, nie narzekają na wzmożony ruch zdezorientowanych fanów, którzy po odkryciu pomyłki, łagodzą gorzki smak w ustach zakupionymi u nich słodyczami. Najczęściej to zagraniczni turyści, którzy nie orientują się w topografii Londynu. Na pierwszy rzut oka miasto może wydawać się niezgłębionym labiryntem. Sama mapa metra wymaga skupienia, w przeciwnym razie łatwo o pomyłkę. To jeszcze bardziej potęguje niepowtarzalny i tajemniczy urok brytyjskiej stolicy.

W piątek 10 listopada o godz. 21, internetowe Radio RMF24 jako jedyne w Polsce, wyemituje specjalny program poświęcony zespołowi The Beatles z okazji reedycji dwóch albumów grupy i premiery najnowszego singla "Now and Then". Dokument będzie dostępny także jako podcast na RMF24.pl.

W programie "The Beatles: Dziedzictwo - Albumy Czerwony i Niebieski" twórczość zespołu The Beatles przybliżą m.in. Tom Petty, Dave Grohl, Brian Wilson i Mark Ronson.

Materiał został przygotowany przez Kevina Howletta - brytyjskiego dokumentalistę, byłego producenta Radia BBC, wielokrotnie nominowanego do nagród Grammy i Sony Radio Academy Award, wybitnego znawcę Beatlesów, autora sześciu książek o tej grupie.

W polskiej wersji gospodarzem programu będzie dziennikarz Radia RMF24 i RMF FM Marcin Jędrych.