Włodzimierz Bubak został kolejnym Polakiem, którego zdjęcie zostało wybrane Astronomy Picture of the Day, czyli zdjęciem dnia NASA. Fotografia przedstawiająca wschód Oriona nad Babią Górą została zrobiona w noc przesilenia zimowego.

Zdjęcie dnia NASA / Włodzimierz Bubak / NASA

Astronomy Picture of the Day (APOD) to serwis prowadzony przez NASA, w którym codziennie pojawia się jedno zdjęcie obiektów astronomicznych lub astrokrajobrazu. 28 grudnia 2024 r. opublikowano fotografię, która została wykonana przez Polaka - Włodzimierza Bubaka.

Wyróżnione zdjęcie przedstawia wschód Oriona nad Babią Górą, uchwycony podczas długiej nocy przesilenia zimowego. Oprócz charakterystycznych gwiazdozbiorów, widoczne są na nim także wodorowe mgławice emisyjne, takie jak Pętla Bernarda, M42 oraz Mgławica Rozeta. Te obiekty, na co dzień niewidoczne gołym okiem, udało mi się zarejestrować dzięki aparatowi poddanemu astromodyfikacji i wyposażonemu w filtr przepuszczający pasmo H-alfa - przekazał PAP fotograf.

Na pierwszym planie zdjęcia znajduje się szałas w Paśmie Mędralowej, który autor doświetlił turystyczną lampką. Chciał w ten sposób podkreślić kontrast między ciepłym światłem a chłodem nocy.