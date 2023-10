Międzynarodowe Targi Książki Liber w Madrycie, których Polska jest gościem honorowym. Film "Święto ognia" na podstawie bestsellerowej powieści w kinach. Pełen premierowych pokazów Warszawski Festiwal Filmowy. Piszemy o kulturalnych wydarzeniach najbliższego tygodnia.

Kinga Preis na planie "Święta ognia" / fot. Zuzanna Szamocka / Materiały prasowe

Polska gościem Targów Książki w Madrycie

W Madrycie od 4 do 6 października trwać będą Międzynarodowe Targi Książki Liber. To najważniejsze wydarzenie branży wydawniczej w Hiszpanii i hiszpańskojęzycznej części Ameryki Łacińskiej. W tym roku Polska będzie gościem honorowym targów.

W Hiszpanii nie musimy opowiadać o polskiej literaturze niemalże od zera, bo od dawna jest ona obecna na rynku hiszpańskim. Mamy dużą grupę aktywnych tłumaczy literatury polskiej na języki hiszpański i kataloński. Hiszpanie bardzo cenią m.in. Stanisława Lema, Wisławę Szymborską, Adama Zagajewskiego i Olgę Tokarczuk, uwielbiają też polskie książki dla dzieci, których ukazuje się w Hiszpanii bardzo wiele - mówi Agnieszka Urbanowska, kierowniczka działu zagranicznego Instytutu Książki.

Na polskim stoisku na targach w Madrycie ofertę zaprezentuje ponad 20 różnych polskich wystawców. Architektem polskiego pawilonu jest Jan Strumiłło, a organizatorem polskiej prezentacji jest Instytut Książki.

Rok zaczęliśmy od bardzo udanej prezentacji polskiej literatury na Międzynarodowych Targach w Tajpej, gdzie Polska pełniła rolę gościa honorowego. Teraz przed nami Madryt - przypomniał Dariusz Jaworski, dyrektor instytutu. W programie oprócz twórczości polskich autorów znajdą się wydarzenia kulturalne, spotkania branżowe i debaty poświęcone m.in programom czytelniczym i nowym zjawiskom na rynku książki. Ważnym elementem przedsięwzięcia będą także zagadnienia związane z rozwojem polskiej literatury dziecięcej, która cieszy się dużym zainteresowaniem w Hiszpanii.

"Święto ognia" w kinach

"Święto ognia", ekranizacja bestsellerowej książki Jakuba Małeckiego, w piątek 6 października wejdzie do kin. Film wyreżyserowała Kinga Dębska. Jego bohaterka Anastazja ma 20 lat, od dziecka jeździ na wózku, ma porażenie mózgowe i z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma ze starszą siostrą Łucją - wschodzącą gwiazdą Baletu Narodowego. Jest jeszcze ich ojciec Poldek. I nagle w życiu całej trójki pojawia się przebojowa sąsiadka z naprzeciwka - Józefina. To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją radość życia, poznają siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.

"Święto ognia", ekranizacja bestsellerowej książki Jakuba Małeckiego, w piątek 6 października wejdzie do kin / fot. Zuzanna Szamocka / Materiały prasowe

W głównych rolach zobaczymy debiutującą studentkę Akademii Teatralnej Paulinę Pytlak i tancerkę Baletu Narodowego Joannę Drabik, którym towarzyszyć będą: Tomasz Sapryk, Kinga Preis, Karolina Gruszka, Katarzyna Herman i Mariusz Bonaszewski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Święto ognia". Kinga Dębska opowiada o swoim nowym filmie

Film nagrodzono na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za profesjonalny debiut aktorski (Paulina Pytlak) oraz za najlepszą drugoplanową rolę żeńską (Kinga Preis).

W obsadzie "Święta ognia" jest m.in. Karolina Gruszka (na zdjęciu) / Materiały prasowe

Kilka razy byłem na planie, gdzie patrzyłem z jakiegoś kącika na to, co się dzieje i płakałem, starając się to ukrywać. Możliwość przyglądania się z bliska skomplikowanej pracy wszystkich tych ludzi, ze wspaniałą Kingą Dębską na czele, było dla mnie przeżyciem, którego nie zapomnę - mówi Jakub Małecki, autor książki.

Warszawski Festiwal Filmowy

138 filmów z 46 krajów wybranych z 4800 zgłoszonych, w tym 77 pełnometrażowych, spośród których 23 filmy to premiery światowe - tak wygląda program Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Niewiele festiwali na świecie ma aż tyle premier - mówi dyrektor WFF Stefan Laudyn. Tegoroczna 39. edycja zaczyna się w piątek 6 października i potrwa do niedzieli 15 października. Festiwalowe projekcje będą w dwóch kinach: Atlantic i Multikino Złote Tarasy. Jest sześć sekcji konkursowych i cztery pozakonkursowe. W konkursie głównym o główną nagrodę walczyć będzie 15 filmów.

Festiwal otworzą "Uśmiech losu" w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego, zrealizowany w koprodukcji polsko-irlandzko-greckiej oraz ukraińsko-polski film krótkometrażowy "Murale" w reżyserii Alexa Topallera i Daniela Shapiro. A na finał widzowie zobaczą film dokumentalny "Niezwyciężony" w reżyserii Karima Amera. Dokument pokazuje wojenną rzeczywistość Ukrainy.

Bohaterem sekcji "Polska klasyka" jest w tym roku Jerzy Skolimowski. Będzie można zobaczyć jego cztery wczesne filmy, to kopie po rekonstrukcji cyfrowej. W Konkursie Crème de la Crème znalazł się zeszłoroczny film Skolimowskiego "IO", nagrodzony w Cannes i nominowany do Oscara.