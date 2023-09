Akcja Święto Kina odbędzie się 30 września. Włączyło się do niej prawie 250 kin w całej Polsce. Multipleksy, średnie kina oraz kina studyjne. W programie będą premiery, pokazy przedpremierowe, ale też światowe hity.

W repertuarze będą najnowsze premiery, wśród nich "Piła X", "Doppelganger. Sobowtór", "Twórca", "Moje wielkie greckie wesele 3" oraz filmy z bieżącego repertuaru, m.in.: "Zielona granica", "Duchy w Wenecji", "Kosmici w mojej szkole", "Niezniszczalni 4", "Strzępy", "Teściowie 2" oraz "After 5. Na zawsze".

W wybranych kinach w Polsce widzowie będą mogli zobaczyć przedpremierowo filmy "Święto Ognia", "Podrabiani Zakochani" oraz "Figuranta".

W tegorocznej edycji Święta kina bierze udział prawie 250 kin w całej Polsce. Lista kin znajduje się <<< TUTAJ >>>

Celem naszej akcji jest przede wszystkim propagowanie kultury chodzenia do kina oraz zachęcanie do oglądania filmów na dużym ekranie, z legalnych źródeł - mówi w RMF FM Joanna Kotłowska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina.

Zeszłoroczne wydarzenie zgromadziło w kinach pół miliona widzów. Liczymy, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej - dodaje Kotłowska.

30 września bilety do kin w całej Polsce będą kosztować tylko 12 zł.

To już 8. edycja Święta Kina, przy okazji którego środowisko kinowe, sieci kinowe: Cinema City, Helios oraz Multikino we współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych oraz Stowarzyszeniem "Kina Polskie" łączy siły i wspólnie tworzy to wyjątkowe wydarzenie pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.