SkyShowtime - to nazwa platformy streamingowej, która dziś rozpoczęła w Polsce działalność. Właścicielem istniejącego od września 2022 roku serwisu są firmy Comcast i Paramount Global.

SkyShowtime będzie na polskim rynku konkurencją dla Netflixa, Disney+, HBO Max czy Amazona Prime Video.

Użytkownicy nowej platformy będą mogli oglądać takie filmy, jak: "Ambulance", "Downton Abbey: A New Era", "Jerry and Marge Go Large", "Jurassic World: Dominion", "Ray Donovan: The Movie", "Redeeming Love", "The Bad Guyseon", "The Hanging Sun", "The Northman" i "Top Gun: Maverick".

"Polityka cenowa jest kluczową częścią naszego marketingu"

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, SkyShowtime będzie pokazywać filmy krótko po premierze kinowej, ale nie ustalono konkretnego czasu, po jakim będzie można zobaczyć film w platformie - będzie to każdorazowo decyzja dotycząca konkretnej produkcji.

Użytkownicy debiutującej w Polsce platformy streamingowej będą mogli zobaczyć również np. "Warszawiankę" z Borysem Szycem w roli głównej, a także seriale "ID" (Finlandia i Szwecja) oraz "The Winner" (Czechy i Słowacja).

Polityka cenowa jest kluczową częścią naszego marketingu. Jesteśmy świadomi kosztów życia w kryzysie, jesteśmy świadomi trudności z jakimi borykają się ludzie i wysokiej inflacji w wybranych krajach Europy Środkowej - powiedział cytowany przez wirtualnemedia.pl Gábor Harsányi, szef SkyShowtime w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak dodał, "wierzymy, że możemy dostarczyć świetną rozrywkę w świetniej cenie".



Produkcje dostępne w ofercie Skyshowtime będą po polsku, zarówno z lektorem, jak i napisami. Treści obejrzymy w rozdzielczości Full HD, a 4K - jak mówi CEO platformy Monty Sarhan - "jest na naszej mapie drogowej".

SkyShowtime w Polsce. Co z dzieleniem konta?

Czy konto na SkyShowtimie będzie można dzielić z innymi? Oferujemy wiele elastyczności dla naszych klientów. Jest jedno konto na gospodarstwo domowe, ale trzy streamy jednocześnie i pozwalamy na tworzenie profili - zaznaczył Sarhan cytowany przez wirtualnemedia.pl.

Poza Polską serwis rusza też w takich krajach jak Albania, Andora, Czechy, Węgry, Kosowo, Macedonia Północna, Rumunia czy Słowacja.

SkyShowtime został uruchomiony 20 września 2022 roku. Dotąd z jego oferty mogli korzystać mieszkańcy Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii i Portugalii.