Nie żyje Shonka Dukureh. Miała 44 lata. Zaledwie kilka tygodni temu zadebiutowała na dużym ekranie w najnowszym filmie Baza Luhrmanna „Elvis”.

Instagram Post

Jak poinformowała policja w Nashville, jedno z dwójki dzieci Shonki Dukereh znalazło ją nieprzytomną w sypialni ich domu w Nashville. Zaniepokojone poszło po pomoc do sąsiada, który zadzwonił na numer alarmowy.

Policja podała, że na miejscu na znaleziono śladów działania osób trzecich.

Dukureh zadebiutowała w ostatnim filmie Baza Luhrmanna "Elvis", czyli biografii Elvisa Presleya. Zagrała tam wokalistkę bluesową Big Mama Thornton. Piosenka "Hound Dog" w wykonaniu Dukureh, oryginalnie nagrana właśnie przez Thorton, podbiła serca internautów na całym świecie.

W ubiegłym tygodniu Dukureh zamieściła na swoim Instagramie post z fragmentem wywiadu, w którym odnosiła się do nieoczekiwanego dla niej debiutu w "Elvisie". "Wdzięczność to to, czym żyję, bo moja babcia, mama, rodzina wymodelowała i zaszczepiła to we mnie" - mówiła. "Dobre rzeczy nie są gwarantowane, a kiedy spotykamy je to wdzięczność jest jedną z tych rzeczy, które możemy wyrazić" - dodała.